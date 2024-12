Puntata bergamasca per Amici: con Chiamamifaro anche i Pinguini

Anche questa settimana i ragazzi si sono esibiti con la speranza di risultare convincenti agli occhi e, soprattutto, alle orecchie del giudice selezionato per stilare la classifica, strumento utilizzato per identificare di volta in volta la prestazione qualitativamente più carente e, di conseguenza, il concorrente da mandare in sfida per l’eliminazione dallo show.

Prova cover con De Gregori

Il brano selezionato dalla produzione per la prova di Chiamamifaro è stato «La donna cannone», pezzo iconico di Francesco De Gregori che dal 1983 è parte della tradizione musicale italiana. Ospite d’eccezione e giurato per la sezione canto, l’attore Christian De Sica ha giudicato positivamente l’esibizione di Angelica, così commentando in fase di valutazione: «Confrontarsi con la donna cannone non è facile, perché è una canzone complicata. Lei però se l’è cavata egregiamente».

De Sica «promuove» Angelica