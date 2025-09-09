Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cultura e Spettacoli / Bergamo Città
Martedì 09 Settembre 2025

Quammen, Tonelli e Grassellino e McDermott: i 180 appuntamenti gratuiti di BergamoScienza

LA RASSEGNA. Dal 3 al 19 ottobre la XXIII edizione del festival orobico.

David Quammen, uno degli sopiti più attesi della 23esima edizione di BergamoScienza, in programma dal 3 al 19 ottobre
David Quammen, uno degli sopiti più attesi della 23esima edizione di BergamoScienza, in programma dal 3 al 19 ottobre

Bergamo

Dal 3 al 19 ottobre torna BergamoScienza, il primo festival di divulgazione scientifica in Italia, giunto alla sua XXIII edizione. Organizzato da Fondazione BergamoScienza, guidata da Andrea Moltrasio con Telmo Pievani presidente del comitato scientifico e Nicola Quadri direttore, il festival si conferma un punto di riferimento culturale nazionale.

L’anteprima sarà la Notte Europea delle Ricercatrici e dei Ricercatori, in programma il 26 settembre al Kilometro Rosso, organizzata con Università di Bergamo, Università Vita-Salute San Raffaele, Confindustria Bergamo e Kilometro Rosso.

Oltre 180 eventi gratuiti

Il tema dell’edizione 2025 è «In-formazione. Dai quanti alla vita», in occasione dell’Anno Internazionale della Scienza e della Tecnologia Quantistica. Più di 180 appuntamenti gratuiti – conferenze, laboratori, incontri – racconteranno l’informazione come codice universale: dal Dna alla fisica, dalla cultura all’intelligenza artificiale. Le prenotazioni apriranno il 15 settembre per le scuole e il 25 settembre per il pubblico.

La presentazione diella 23esima edizione di BergamoScienza dal 3 al 19 ottobre 2025 a Bergamo
La presentazione diella 23esima edizione di BergamoScienza dal 3 al 19 ottobre 2025 a Bergamo

Scienziati e ospiti internazionali

Tra i protagonisti:
David Quammen con Telmo Pievani sulle epidemie e la crisi climatica;
Carlo Buontempo (Copernicus Climate Change Service) e Paolo Cipollini (ESA) sugli oceani e il riscaldamento globale;
Ron Milo (Weizmann Institute) su batteri e nuove strategie contro la CO2;
Paolo Villoresi e Lorenzo Bruzzone su spazio, satelliti e basi lunari;
Anna Grassellino (Fermilab Chicago) sui computer quantistici;
Debora Nozza (Università Bocconi) sull’IA inclusiva;
Katie Moussouris, esperta mondiale di cybersicurezza;
Guido Tonelli, fisico del bosone di Higgs;
Rachael McDermott (Max Planck) sulla fusione nucleare;
Joseph LeDoux e Julianne Holt-Lunstad sulle neuroscienze e l’impatto della solitudine;
Nicola Segata sul microbiota umano;
Chiara Montanari e l’«Antarctic Mindset»;
Un omaggio a Italo Calvino con Francesca Serra e Raffaello Palumbo Mosca.

Qui tutto il programma.

Guido Tonelli, fisico
Guido Tonelli, fisico

Musica e contaminazioni culturali

La rassegna musicale, in collaborazione con Contaminazioni Contemporanee, porterà a Bergamo:
il pianista jazz Fred Hersch con il nuovo album Silent, Listening;
il Gurdjieff Ensemble, che reinterpreta musiche armene e mediorientali;
la chitarrista Zsófia Boros, apprezzata per il suo tocco intimista.

BergamoScienza per le scuole

Il coinvolgimento delle scuole resta centrale: 95 laboratori ideati dagli studenti, workshop su fisica, biologia, informatica e neuroscienze. Confermate le «Mattine Fuoriclasse» con incontri dedicati agli studenti delle superiori e la Scuola in Piazza (4 e 5 ottobre), con 48 istituti da tutta Italia che porteranno esperimenti e giochi scientifici nel cuore di Bergamo.

Tra le novità, il laboratorio interattivo «Cervello in Gioco», dedicato al ruolo del cervello nelle performance sportive, realizzato con il sostegno di Regione Lombardia in vista delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Arte, cultura, intrattenimento
musica
Scienza, Tecnologia
Scienza applicata
Salute
Specializzazioni mediche
Guido Tonelli
Anna Grassellino
Telmo Pievani
Andrea Moltrasio
Katie Moussouris
Nicola Quadri
Università Vita-Salute San Raffaele
Bocconi
agenzia spaziale europea
Weizmann Institute