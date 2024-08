Quando 80 anni fa a Ranzanico atterrò il generale Cadorna, accolto dai partigiani

Come spiega l’archivista Bernardino Pasinetti, di Solto Collina, che ha curato un approfondimento storico su quei fatti per il Comune di Ranzanico, la zona venne scelta un po’ per la presenza di un distaccamento di partigiani della «Francesco Nullo» di Giustizia e libertà, che erano in collegamento con le Fiamme verdi della Valle Camonica, formazioni, queste ultime, composte in gran parte da ex militari e riferimento essenziale per il generale Cadorna. E un po’ si decise per la zona del lago d’Endine per cercare di eludere la sorveglianza, un po’ perché tra Fonteno e Ranzanico era attiva un’efficace radio clandestina (sempre legata alle Fiamme verdi) che contribuì a guidare l’aereo nella sua importante missione di lancio.