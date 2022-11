Quando il dipinto diventa melodia: a San Pellegrino il concerto del Vagues Saxophone Quartet

Nell’ambito del progetto concertistico «I colori dell’aria», ideato dal poeta e promotore culturale Alessandro Bottelli e giunto al suo secondo appuntamento, sabato 26 novembre alle 18.30 nella chiesa parrocchiale di Santa Croce in San Pellegrino Terme si esibiranno i giovani e agguerriti componenti del Vagues Saxophone Quartet (Andrea Mocci soprano, Francesco Ronzio alto, Mattia Quirico tenore, Salvatore Castellano baritono) . La formazione, già coronata da numerosi riconoscimenti (premio speciale del Concorso Internazionale «Luigi Nono» nel 2016, primo premio assoluto al Concorso Internazionale per concertisti «Cosima Wagner» di Bellagio e al Concorso Internazionale per solisti e gruppi cameristici «Carlo Maria Giulini» di Bolzano nel 2022), da presenze a rassegne e festival di rilievo (Milano Musica, Società del Quartetto di Milano) e dalla recentissima uscita del primo disco per l’etichetta Da Vinci con lavori di A. Glazunov, J. Françaix e J. Nagao, si caratterizza per una vivace e attiva partecipazione alla creazione di nuove partiture, che negli anni ha visto la realizzazione di brani a loro dedicati da parte di compositori quali Paolo Ugoletti, Gabriele Cosmi, Federico Troncatti.