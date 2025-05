Quattro nuove aperture della Fontana del Lantro in Città Alta

Situata in via della Boccola , nel cuore di Città Alta , la Fontana del Lantro è una delle cisterne più grandi e antiche della città. Utilizzata fino all’inizio dell’Ottocento per raccogliere e distribuire acqua per usi domestici e lavorativi, oggi rappresenta un’importante testimonianza della storia e dell’architettura idrica bergamasca.

«La Fontana del Lantro è una grandiosa cisterna che accoglie circa 400 metri cubi d’acqua provenienti dalle sorgenti del Lantro e di San Francesco – afferma Pierangelo Bertocchi , amministratore delegato di Uniacque -. Nel Medioevo e fino a quando è stata utilizzata, forniva acqua per uso domestico e lavorativo agli abitanti della zona di San Lorenzo. Oltre alla straordinaria conservazione dell’architettura, rappresenta una preziosa memoria storica per il nostro territorio, essendo stata utilizzata come lavatoio fino agli anni Cinquanta».

La Fontana del Lantro e i luoghi dell’acqua

«La Fontana del Lantro si inserisce in un percorso ideale che racchiude in realtà tanti luoghi «dell’acqua» in Città Alta: dalla Fontana del Contarini in piazza Vecchia, a quella di San Pancrazio in via Gombito, fino all’ex Fontana trecentesca in piazza Mercato delle Scarpe diventata, a partire da giugno 2021, uno spazio dedicato all’arte contemporanea e a giovani talenti italiani e stranieri che espongono le loro originali installazioni. Un itinerario inedito, che Uniacque promuove nell’alveo della sua politica di valorizzazione del sistema idrico locale, a cui i quattro nuovi appuntamenti di questo progetto partecipano arricchendolo.» Commenta Sergio Gandi, assessore alla Cultura del Comune di Bergamo