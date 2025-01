Tutto pronto per l’edizione 2025 di «Un anno al Museo delle storie» di Bergamo, il programma di iniziative promosso da Museo delle storie di Bergamo in collaborazione con Teatro d’Acqua Dolce e con il contributo di Lions Club Bergamo Colleoni e Nepios Onlus.

Un calendario articolato, realizzato per coinvolgere il pubblico e avvicinarlo sempre di più al patrimonio culturale. Si inizia il 19 gennaio alle 16 al Museo Donizettiano con Famiglie all’opera, un laboratorio per avvicinare bambini e bambine dai 6 agli 11 anni all’affascinante mondo della lirica, attraverso la creazione di un libretto della loro personale opera. (Costo 5 euro per adulti 3 euro per bambini).

Le famiglie al centro

Proprio a bambini e famiglie sono rivolti otto appuntamenti per sperimentare, stimolare e accrescere la creatività partendo dall’osservazione. Questi sono gli elementi che hanno motivato il prezioso sostegno di Lions Club Bergamo Colleoni e Nepios Onlus, due realtà attente ai temi della formazione e sensibili alle nuove forme di valorizzazione del territorio e del suo patrimonio culturale rivolte alle giovani generazioni.

Tante le novità della nuova edizione, suddivisa in quattro rassegne «Famiglie in Museo», «Si alzi il sipario», «By night» e «Mura di Bergamo: le attività». Con «Famiglie in Museo», le diverse sedi della rete del Museo delle storie aprono le loro porte per diventare un luogo di scoperta e di condivisione tra grandi e piccoli. Grazie a giochi, laboratori e un’attività teatralizzata i bambini saranno in grado di confrontarsi con la storia della città e dar sfogo alla loro fantasia. I visitatori entreranno in contatto con il passato per entrare di diritto tra gli esploratori del tempo più sapienti di Bergamo, alla scoperta, una dopo l’altra, delle sedi della rete del Museo delle storie.

Sotto una luce diversa

Dopo le attività per famiglie si passa al teatro di «Si alzi il sipario!». Quattro proposte, una per stagione, adatte ad un pubblico che vuole vivere i musei sotto una luce diversa. Si alzi il sipario è realizzato in collaborazione con Teatro d’Acqua Dolce, compagnia teatrale fondata nel 2010 con lo scopo di realizzare spettacoli, visite teatralizzate presso musei, letture e laboratori teatrali e di lettura espressiva, centrale è la commistione tra le arti e i diversi linguaggi teatrali.

Gli appuntamenti «By night»

Tornano anche per il 2025 gli appuntamenti «By night»: visite notturne a porte chiuse in due luoghi più iconici della città antica, la Rocca e il Campanone. Il grande successo riscontrato nelle edizioni precedenti ha spinto il Museo delle storie ad ampliare la proposta con un appuntamento al mese, da maggio a settembre.

Alla scoperta delle Mura

Ultima, ma non per importanza, la rassegna «Mura di Bergamo»: l’attività dedicata alla valorizzazione patrimonio Unesco cittadino e del nuovo Mura di Bergamo: il Museo. Da non lasciarsi sfuggire: due incontri con il Gruppo Speleologico bergamasco le Nottole alla scoperta della cannoniera di San Giovanni e di San Michele, due appuntamenti con Orobicamente tra Porta San Lorenzo e la Polveriera inferiore, aperta per gentile concessione di un privato, un itinerario da Porta Sant’Alessandro alla polveriera superiore in collaborazione con Orto Botanico di Bergamo «Lorenzo Rota» e tanti altri appuntamenti pensati per grandi e piccoli.