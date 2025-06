Revel Summer Festival a Treviglio, in scena a luglio con gli amici di Filagosto

Revel Summer Festival e Filagosto si uniscono a Treviglio in occasione del Festival organizzato ogni anno dall’Associazione Orso Berto ed Events Factory, nell’Area Fiera. Undici giorni dedicati alla musica e alla convivialità in cui i volontari dell’associazione FilagoGiovani saranno presenti con il loro stand e con il loro supporto alla manifestazione, in attesa di poter tornare a realizzare il Filagosto.

«Dopo l’annuncio di febbraio, in cui l’associazione filaghese comunicava l’impossibilità di dare vita all’edizione 2025 del Filagosto, - spiegano gli organizzatori - sono stati tanti i messaggi di stima e vicinanza arrivati dai “colleghi” festival. Tra loro gli amici del Revel Summer Festival che da quattro anni si svolge a luglio presso l’Area Fiera di Treviglio. Il loro messaggio era semplice ma efficace: “Venite! Resistete!”. Da qui nasce la collaborazione che vedrà i volontari e le volontarie del Filagosto presenti durante il Revel Summer Festival in programma dal 3 al 13 luglio e l’hashtag #FilagostoNonMollare. All’interno dell’Area Fiera in cui si svolge l’evento ci sarà anche uno stand con bevande e gadget per sostenere la prossima edizione del Filagosto».

Il programma della manifestazione

Giovedì 3 luglio 90 Wonderland Grande party anni ‘90, il 4 luglio Teo e le veline grasse, sabato 5 luglio Alteria from Virgin Radio, domenica 6 luglio Derozer, lunedì 7 luglio Morgan, martedì 8 luglio «Lacrima - la festa Indie più triste d’Italia», mercoledì 9 luglio Tre allegri ragazzi morti, giovedì 10 luglio Chiamamifaro e Caro Wow, venerdì 11 luglio Living theory (Linkin Park tribute band), sabato 12 luglio Gladioli Revel Club e Cuori infranti, domenica 13 luglio Bepi and the Prismas e Riky Anelli.

Il Revel Summer Festival nell’area Fiera trevigliese è a ingresso gratuito.