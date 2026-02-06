Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cultura e Spettacoli
Venerdì 06 Febbraio 2026

Roberto Bolle e la Torcia Olimpica: «Un’emozione portarla davanti alla Scala»

VERSO I GIOCHI. Il ballerino tra i tedofori in centro a Milano: «Mi ha colpito l’entusiasmo della gente. È stato un grandissimo orgoglio».

Vedi allegato Vedi documenti allegati

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Roberto Bolle tedoforo per Milano Cortina
Roberto Bolle tedoforo per Milano Cortina
(Foto di Instagram @robertobolle)

Milano

Si conclude oggi, venerdì 6 febbraio, il viaggio della Fiamma Olimpica. Alle 20 andrà in scena a San Siro la cerimonia d’apertura, che darà ufficialmente il via ai Giochi invernali di Milano Cortina 2026.

«È stato un grandissimo orgoglio portare la Torcia, per i valori che rappresenta: dedizione, passione, sacrificio, impegno, tutto ciò che c’è dentro e dietro lo sport»

Tanti i tedofori d’eccezione che hanno portato la Torcia nel capoluogo lombardo, tra i quali spicca il ballerino Roberto Bolle: proprio davanti alla sua «casa», il Teatro alla Scala, ha ricevuto la Fiamma, per poi percorrere le vie del centro tra una folla emozionata ed entusiasta.

L’emozione di Roberto Bolle

«Il momento più emozionante è stato passare tra tutte le persone con la Torcia accesa e cogliere l’entusiasmo di ognuno, ma anche l’entusiasmo di tutte le persone che lavorano per Milano Cortina. Questo sentimento si sente molto forte. È stato un grandissimo orgoglio portare la Torcia, per i valori che rappresenta: dedizione, passione, sacrificio, impegno, tutto ciò che c’è dentro e dietro lo sport. È poi un simbolo di pace e di unione, il mondo ne ha bisogno», ha detto un emozionato Roberto Bolle.

Al termine del tratto di staffetta, Roberto Bolle ha visitato Casa Intesa Sanpaolo presso le Gallerie d’Italia, dove è esposta la mostra «La strada per Cortina»: un’iniziativa che valorizza li scatti dell’Agenzia Publifoto realizzati durante le prime Olimpiadi invernali italiane (Cortina 1956) e fa parte del programma «Olimpiade Culturale» di Milano Cortina 2026.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Milano
Arte, cultura, intrattenimento
danza
Politica
Politica (generico)
Tempo libero
Turismo
storia
Roberto Bolle
Milano Cortina 2026
Intesa Sanpaolo
Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026