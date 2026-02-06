Roberto Bolle e la Torcia Olimpica: «Un’emozione portarla davanti alla Scala»

L’emozione di Roberto Bolle

«Il momento più emozionante è stato passare tra tutte le persone con la Torcia accesa e cogliere l’entusiasmo di ognuno, ma anche l’entusiasmo di tutte le persone che lavorano per Milano Cortina. Questo sentimento si sente molto forte. È stato un grandissimo orgoglio portare la Torcia, per i valori che rappresenta: dedizione, passione, sacrificio, impegno, tutto ciò che c’è dentro e dietro lo sport. È poi un simbolo di pace e di unione, il mondo ne ha bisogno», ha detto un emozionato Roberto Bolle.