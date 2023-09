Roberto Vecchioni in Città Alta domenica 24 settembre

Tutto riconfermato. Domenica 24 settembre Roberto Vecchioni sarà protagonista dell’evento Musica e Parole organizzato da Radio Number One in Città Alta a Bergamo. La serata inizialmente programmata per l’8 settembre e annullata per positività al Covid dell’artista, è stata infatti riprogrammata in occasione della giornata di chiusura del Landscape Festival, manifestazione di punta dell’area tematica «Città Natura» di Bergamo Brescia Capitale italiana della Cultura 2023, organizzata dall’Associazione Arketipos con il Comune di Bergamo.

Sul palco davanti al Palazzo della Ragione, con il «Professore» ci sarà la conduttrice di Radio Number One Fabiana: per un’ora si alterneranno ricordi, curiosità, riflessioni sull’attualità e naturalmente alcuni dei grandi successi dell’artista da «Samarcanda», «Voglio una donna», «Sogna ragazzo sogna», all’incantevole «Luci a San Siro» passando da «Chiamami ancora amore» che portò Vecchioni a vincere il Festival di Sanremo nel 2011. La serata, spiegano gli organizzatori, permetterà al pubblico grazie all’elegante e intimo contesto della meravigliosa Piazza Vecchia e all’innovativo format Musica e Parole ideato da FMedia partner dell’emittente, di conoscere e incontrare come mai prima il grande artista.

Ingresso gratuito fino a esaurimento posti

Così come avvenuto per l’evento vissuto in compagnia della cantante Noemi, il pubblico potrà accedere gratuitamente alla zona palco a partire dalle 20 fino ad esaurimento posti. Con alcuni giochi in diretta Radio Number One darà poi la possibilità a tutti i propri ascoltatori (1.500.000 la settimana con punte di 300.000 nel giorno medio) di assicurarsi dei posti esclusivi davanti al palco. L’invito per tutti coloro che vorranno essere presenti all’incontro con Vecchioni è di raggiungere Piazza Vecchia con largo anticipo.

«Dopo l’incantevole serata vissuta in città alta con Noemi – spiega Angelo De Robertis direttore di Radio Number One – abbiamo voluto fortemente recuperare l’appuntamento con Roberto Vecchioni e grazie alla volontà dell’artista, all’aiuto di FMedia e alla disponibilità degli amici del Landscape Festival e del sindaco di Bergamo Giorgio Gori, siamo riusciti a programmarla per domenica 24 settembre. Sarà un evento bellissimo degno di una Capitale della Cultura italiana».