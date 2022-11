Roby Facchinetti a Calcio testimonial del volontariato

«E torneremo a riveder le stelle» è un verso di «Rinascerò rinascerai», la canzone che Roby Facchinetti e Stefano D’Orazio hanno scritto insieme nel momento della grande emergenza Covid, nei giorni in cui Bergamo si è trovata al centro di quel cataclisma. Per questo l’ex Pooh ha scelto quelle parole di speranza, con citazione dantesca, per intervenire e dare un tema forte alla serata del 5 novembre al Cinema Astra di Calcio (inizio ore 20.45; ingresso libero ad esaurimento posti, previa prenotazione) organizzata in seno a «Capitale per sempre», progetto di Provincia di Bergamo che nasce dentro il contesto di Bergamo capitale italiana del volontariato 2022.

L’iniziativa si sviluppa attorno a una domanda semplice: oggi siamo capitale, ma domani? Il tema del futuro del volontariato resta di piena attualità, tanto più dopo quel che ha messo in campo nei giorni tragici della pandemia. Dunque ogni serata di «Capitale per sempre» è un contributo pensato per riflettere, per capire che direzione è giusto dare a quel grande capitale umano, etico, sociale che resta un patrimonio unico e vede la nostra città sempre in prima linea. I contenuti dell’iniziativa, della rassegna in pieno svolgimento, sono ben organizzati nella pagina che la Provincia ha creato www.capitalepersempre.it . Sono anche ben rappresentati da una mostra multimediale itinerante che segue il calendario e le varie location degli incontri.