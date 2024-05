Sabato ultimo giorno per l’IFF, il festival fa il tutto esaurito - Foto e video

Tutto esaurito per la visione dei cortometraggi e dei documentari in concorso, dedicati a inclusione, identità e intercultura: il pubblico ha potuto dialogare coi registi presenti al termine dei film, arrivati da Olanda e Stati Uniti, Francia e Corea.

IFF riprende sabato 18 maggio alle 17 con un reading , protagonista la poeta italo-marocchina Wissal Houbabi, che allieterà il pubblico presso lo Spazio eventi con i suoi scritti accompagnati in musica, dedicati alla multi-identità, ai femminismi e all’arte hip hop.

Le premiazioni

Sarà anche consegnato il premio alla Miglior interpretazione, che quest’anno per la prima volta viene assegnato dalla testata Hot Corn, con un collegamento da Cannes del direttore Andrea Morandi, che sta seguendo il prestigioso festival francese di cinema; e poi saranno assegnate Menzione speciale della Giuria, Menzione speciale Università di Bergamo, Menzione Basso Sebino e Premio del Pubblico.

Dalle 19,30 saranno proiettati i film vincitori, per chi non avesse avuto modo di vederli nei giorni scorsi. Nello Spazio eventi poi, dalle 22,30, le festa di chiusura di IFF con un dj set della musicista italo-marocchina Samira Naamane, in arte Smyya, con sonorità elettroniche dell’area Sud-Est Asia e Nord Africa.