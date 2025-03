Sacrae Scenae premia il cinema che racconta la speranza e il territorio

Alla sua nascita, nel 2020, il festival cinematografico «Sacrae Scenae - Ardesio Film Festival» era stato un’occasione di rinascita e portatore di speranza dopo un periodo difficile per Ardesio e la bergamasca. Ora, nell’anno del Giubileo, gli organizzatori - Vivi Ardesio con promotori Comune, Pro Loco, in collaborazione con la Parrocchia e con la direzione artistica di Cinema e Arte - hanno deciso di introdurre una nuova sezione dedicata alla «Speranza come orizzonte di vita». I due premi speciali dedicati alla miglior pellicola sulla speranza e al miglior film ambientato nel territorio delle prealpi orobiche sono due delle novità del festival ardesiano che, presentato il 26 marzo a Roma, nella sede della presidenza nazionale del CSI, si svolgerà dal 17 al 19 ottobre.

Conferenza a Roma

Dalle valli bergamasche la delegazione di promotori, enti e partner del festival, tra questi anche il presidente di Comunità montana Giampiero Calegari e il presidente di Giuria Nicola Bionda, ha raggiunto nuovamente la Capitale per la conferenza stampa di presentazione. Prima della presentazione, al mattino, la delegazione ha partecipato alla Messa celebrata da don Ivan Santus davanti alla tomba di Papa Giovanni XXIII e attraversato la Porta Santa con il Cardinal Giovanni Battista Re.

Le novità nel bando

«Nell’anno del Giubileo essere di nuovo a Roma (dopo le presentazioni in Senato e alla Camera - ndr) per presentare questa nuova edizione di Sacrae Scenae, il cui bando quest’anno introduce due premi speciali, uno legato proprio alla Speranza e l’altro alle devozioni del territorio delle Orobie, è un onore e una grande soddisfazione» ha detto Fabrizio Zucchelli, presidente ed ideatore del Festival. Ma soprattutto la presentazione negli spazi del CSI, casa dello sport, fortemente legata agli oratori e quindi anche alle sale della comunità, alle famiglie, al mondo del volontariato è stata per gli organizzatori un’occasione per far conoscere ad un pubblico sempre più ampio il festival e i suoi obiettivi.

«Un evento di qualità»

«Ringraziamo il presidente del CSI Vittorio Bosio per questa opportunità che lega la nostra associazione e il nostro festival al mondo del CSI, un’associazione che come la nostra è fondata sull’apporto dei volontari e impegnata nella promozione dell’aggregazione sociale e dei valori cristiani. Sacrae Scenae è nato per valorizzare la devozione ardesiana alla Madonna delle Grazie, ma è anche un’opportunità per mantenere vivo il nostro piccolo borgo con un evento di qualità che porta sul territorio registi da tutto il mondo» ha affermato Simone Bonetti, presidente di Vivi Ardesio, vicesindaco e assessore alla Cultura di Ardesio.

L’impegno delle comunità

«Sacrae Scenae valorizza il legame tra cultura, tradizione e spiritualità, elementi che anche il CSI promuove attraverso lo sport e l’impegno nelle comunità – ha detto Vittorio Bosio, presidente Nazionale del Centro Sportivo Italiano che ha accolto la delegazione e la stampa – Siamo felici di ospitare la presentazione di questa sesta edizione che quest’anno pone al centro un tema fondamentale come la Speranza. In un periodo di grandi cambiamenti, iniziative come questa ci ricordano l’importanza di custodire le nostre radici e di trasmettere valori positivi alle nuove generazioni».

La rinascita di un territorio

Il sindaco di Ardesio, Yvan Caccia, ha sottolineato come il festival sia stato accompagnato dal tema della speranza sin dalla sua nascita cinque anni fa, «un evento culturale nato nel 2020 in un territorio che voleva ripartire e rinascere proprio dalla cultura dopo il Covid» ha detto Caccia ricordando poi che è inserito nel progetto ardesiano «Ardeo et renascor» finanziati dal Bando Borghi (Next GenerationEu).

«L’Isola» e New York