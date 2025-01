Sanremo, Jovanotti primo superospite: «Canterà nella prima serata»

«Il primo superospite del Festival di Sanremo sarà Jovanotti che si esibirà martedì 11 febbraio». L’annuncio, per la serata inaugurale della kermesse, è arrivato direttamente da Carlo Conti al Tg1 di domenica sera 19 gennaio. Il conduttore e direttore artistico ha quindi dato la linea al cantante in collegamento, che ha scherzato facendo finta di credere di essere stato invitato al Festival di Costrocaro.

Jovanotti e Sanremo

«È una bellissima notizia - ha detto Jovanotti -, sarà bellissimo». «Ti preparo una cosa fantastica», ha aggiunto poi rivolgendosi a Conti. Jovanotti era stato in gara al Festival nel 1989 con il brano «Vasco», classificandosi al quinto posto. Poi era andato ospite nel 2000 con il rap, interpretato insieme al brasiliano Carlinhos Brown, «Cancella il debito», che inneggiava alla cancellazione del debito dei Paesi poveri e fece molto discutere. Poi nel 2022 l’artista era stato ospite della serata dei duetti con Gianni Morandi, provocando qualche polemica perché per quest’ultimo aveva anche scritto la canzone in gara «Apri tutte le porte».

Jovanotti è reduce dalla lunga convalescenza dopo l’incidente in bici di due anni fa a Santo Domingo. Ha da poco pubblicato il singolo «Montecristo» e ora si appresta ad uscire con il nuovo album «Il corpo umano», fuori il 31 gennaio. Nel frattempo si prepara al supertour Palajova 2025 che partirà a marzo.

Forse Scotti a presentare

Il nome di Jovanotti come superospite era nell’aria, come quello di Damiano, ex frontman dei Maneskin, sul quale però non ci sono ancora conferme. Mancano certezze anche sulla possibile presenza di Gerry Scotti, che - secondo Dagospia - arriverebbe come co-conduttore nella serata d’esordio nell’ambito di una sorta di patto di non belligeranza tra Rai e Mediaset. «La prima serata, molto istituzionale, dedicata ai trenta Big in gara, la condurrò da solo... a meno che non riesca a convincere due amici storici», aveva detto Conti al Tg1 di qualche sera fa, quando aveva svelato i nomi dei co-conduttori.

Ieri sera però Conti non ha fatto cenno né a Gerry Scotti, né ad altri nomi. In un primo momento si era ipotizzato che all’Ariston sarebbero potuti arrivare due amici storici del conduttore come Giorgio Panariello e Leonardo Pieraccioni, ma sulla loro presenza erano arrivate solo smentite. Ora emerge, appunto, l’ipotesi Scotti, insieme ad altre voci che portano ad un altro volto Mediaset come Paolo Bonolis.

Nella fila in alto, da sinistra verso destra: Nino Frassica, Bianca Balti, Cristiano Malgioglio; Nella fila centrale, da sinistra verso destra: Katia Follesa, Elettra Lamborghini, Miriam Leone; Nella fila in basso, da sinistra verso destra: Geppi Cucciari, Mahmood, Alessandro Cattelan, Alessia Marcuzzi

(Foto di ANSA)

Gli altri nomi

Sugli altri co-conduttori Conti aveva rivelato a sorpresa l’arrivo a Sanremo di Bianca Balti, confermando poi le indiscrezioni sulla presenza nelle diverse serate di Geppi Cucciari, Katia Follesa, Mahmood, Alessia Marcuzzi. All’Ariston arrivano anche Cristiano Malgioglio, Nino Frassica, Elettra Lamborghini e Miriam Leone. Tutti entusiasti della proposta.