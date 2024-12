Santa Lucia, Bergamo si prepara alla festa - Ecco tutti gli appuntamenti. In Città Alta il Luna Park delle Meraviglie

GLI APPUNTAMENTI. La notte più magica dell’anno si avvicina. Santa Lucia sta per arrivare a Bergamo per portare gioia e luce nei cuori di piccoli e grandi. E lo fa con un calendario fitto fitto di eventi in città e nei quartieri (dal 7 al 15 dicembre) che porteranno la Santa più amata a percorrere 4 itinerari tematici curati dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Bergamo e realizzato in collaborazione con le istituzioni e associazioni culturali della città.

Porte aperte infatti nei musei e all’orto botanico, con percorsi di scoperta del patrimonio pubblico, tra collezioni di arte, scienza, storia e natura. E poi teatro e cinema, grazie alle tante compagnie e associazioni che propongono spettacoli dai temi più diversi, e a due deliziosi lungometraggi che valorizzano i temi dell’immaginazione, della luce e del coraggio.

La Santa viaggia poi instancabile nei quartieri, interessati da molte iniziative diffuse che coinvolgono la biblioteca Tiraboschi, il Donizetti Studio, le ludoteche, i tanti spazi teatrali sparsi in città si animano di letture, laboratori, spettacoli, spaziando tra burattini, libri, movimenti danzati e ricette di cucina.

Un percorso narrativo e visivo che porta la poesia nel cuore di Città Alta, un mondo colorato fatto da una giostra e da tanti angoli magici, tra gioco e stupore, in una cornice architettonica di grande effetto

Punta di diamante della programmazione è il Luna Park delle Meraviglie, una installazione speciale che prende vita all’ex Monastero del Carmine, prodotta da TTB Teatro tascabile di Bergamo - che quest’anno ha detto addio alla pista di pattinaggio diventata da qualche anno attrazione molto amata - e fortemente voluta dall’amministrazione comunale. Un percorso narrativo e visivo che porta la poesia nel cuore di Città Alta, un mondo colorato fatto da una giostra e da tanti angoli magici, tra gioco e stupore, in una cornice architettonica di grande effetto. «Santa Lucia per noi bergamaschi profuma di attesa e aspettative che coinvolgono tutti - ha detto l’assessore alla Cultura, Sergio Gandi -. Il palinsesto che presentiamo è molto ricco: segno del fatto che il territorio vede Santa Lucia come un momento molto importante. Attorno alla programmazione c’è una città che si anima e riesce a lavorare in sinergia per esaltare i sentimenti di questa notte: come la gioia, la tenerezza e la meraviglia. Parole chiave che portiamo avanti e che ci dicono quale città vogliamo essere».

Il calendario è curato dall’Assessorato alla Cultura con la collaborazione di: Civico Museo Archeologico; Museo Civico di Scienze Naturali Enrico Caffi; Museo delle storie di Bergamo; Orto Botanico di Bergamo Lorenzo Rota; Sistema Bibliotecario Urbano; Ludoteca Locatelli; Ludoteca GiocaGulp; Fondazione Accademia Carrara; Fondazione Teatro Donizetti; GAMeC - Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea; ABC-Allegra Brigata Cinematica; Associazione Borgo Tasso e Pignolo; Bergamo Film Meeting Onlus; Burattini a Natale - Fondazione Benedetto Ravasio; I Teatri Dei Bambini - Associazione Arts; Lab 80 film; Pandemonium Teatro; SAS - Servizio Assistenza Sale cinematografi; Teatro Caverna; Teatro Prova – Rassegna; Giocarteatro. A queste iniziative si aggiungono quelle organizzate dall’Associazione Borgo del Tasso e Pignolo che organizza, sulla scorta delle precedenti edizioni pre pandemia avute luogo nel borgo, l’edizione 2024 della manifestazione «Aspettando Santa Lucia», ai fini della promozione socio-educativa, civile e culturale del quartiere. Con il calendario completo alla pagina Facebook «Associazione Borgo Tasso e Pignolo».

Gli appuntamenti per Santa Lucia

SANTA LUCIA NEI MUSEI E ALL’ORTO

7 dicembre - ore 15

Civico Museo Archeologico

piazza Cittadella 9 - Aula didattica

Il viaggio del Sole

Laboratorio (6-10 anni)

A cura del Centro Didattico Culturale

Tantissimo tempo fa gli uomini pensavano che di giorno il sole attraversasse la volta celeste su un carro trainato da uccelli acquatici, mentre di notte, sotto terra, dovesse affrontare terribili nemici… Vuoi saperne di più su questa leggenda? Raggiungici in laboratorio, realizzeremo insieme la barca del sole lavorando la lamina di rame a sbalzo. Prenotazione obbligatoria: 035 399967

7 dicembre - ore 15 e 16.30

Orto Botanico Lorenzo Rota

piazza Cittadella - Sala Viscontea

Creazioni d’inverno

Laboratorio (5-12 anni)

In preparazione del giorno più atteso da bambini e bambine, passeremo un pomeriggio insieme liberando la creatività, manipolando materiali naturali e scoprendo che cosa ci regala la natura in questa stagione. Creeremo insieme un piccolo manufatto che ognuno potrà portare a casa. Prenotazione consigliata: https://bit.ly/3YUwqAP

8 dicembre - ore 10.30

GAMeC - Galleria d’arte moderna e contemporanea

via San Tomaso 53

Domenica al museo speciale famiglie | Aspettando Santa Lucia

Percorso guidato (3-6 anni)

Scopriamo insieme la bellezza dell’altruismo e del dono attraverso l’arte! Lasciandoci ispirare dalle opere delle Collezioni GAMeC, attraverso la lettura di un incantevole albo illustrato che celebra la generosità, questo laboratorio ci permetterà di imparare come anche i piccoli gesti possano trasformare noi e la nostra comunità. Prenotazione obbligatoria: [email protected]

15 dicembre - ore 15

Museo Civico di Scienze Naturali Enrico Caffi

piazza Cittadella 10

Santa Lucia in Museo… NATURAlmente

Attività per famiglie (6-11 anni)

Una proposta didattica che mette alla prova giovani naturalisti tra quiz ed esperienze pratiche di laboratorio. Quante zampe hanno i ragni? Quale è il minerale più duro e quale il più pesante? Centinaia di milioni di anni fa sono comparsi prima i Mammiferi o i Dinosauri? Alla scoperta di Ittiosauri e Cetacei per scoprire, tra ieri ed oggi, che nel mare non nuotano solo i Pesci! Prenotazione obbligatoria (entro giovedì 12 dicembre): [email protected] | 035 286055

San Lucia a Bergamo, la conferenza stampa 8 dicembre - ore 15.30

Fondazione Accademia Carrara

piazza Giacomo Carrara 82

Quando arriva santa Lucia… Percorso guidato (5-11 anni)

Santa Lucia sta per arrivare e in tutte le case ci si prepara per darle il benvenuto. Quest’anno ci piacerebbe tanto che venisse anche in Accademia Carrara… Bambine, bambini, voi che siete esperti, ci aiutereste ad accoglierla nel migliore dei modi?

Prenotazione obbligatoria: [email protected] | 328 1721727

L’attività è per soli bambine e bambini, gli adulti possono visitare il museo con un biglietto agevolato e unirsi per il momento finale.

15 dicembre - ore 16

Palazzo del Podestà - Museo delle storie di Bergamo

piazza Vecchia

Stampe pazze per le feste

Laboratorio con visita (6-11 anni)

Prepariamo insieme dei bellissimi biglietti di Natale da condividere con tutta la famiglia. Come? Entriamo nella bottega di un antico tipografo e proviamo a cimentarci nella diabolica arte della stampa come volenterosi apprendisti torcolieri. Uno “sporco” lavoro ci attende in museo. Prenotazione obbligatoria: www.ticketlandia.com Il biglietto d’ingresso in museo è gratuito, l’attività ha un costo di 5 € per adulti e 3 € per bambini. I bambini devono essere accompagnati da almeno un adulto partecipante all’attività.

SANTA LUCIA A TEATRO

8 dicembre - ore 15.30 e 17.30

Teatro San Giorgio via San Giorgio 1/F

La lanterna di Santa Lucia

Spettacolo teatrale (+3 anni)

Produzione Teatro Prova

Con Giusi Marchesi e Marco Menghini, regia di Francesca Poliani

Quella tra il 12 e il 13 dicembre è la notte dei desideri: i bambini hanno scritto le letterine a Santa Lucia e ora aspettano di ricevere i doni. Lo spettacolo racconta la storia di un papà troppo impegnato con il lavoro che si perde proprio la notte di Santa Lucia, e non ha ancora spedito la letterina di suo figlio! All’improvviso si ritrova in un luogo da favola: in un’atmosfera incantata, il papà avrà l’occasione di tornare bambino per conoscere la Santa che tutti, grandi e piccoli, amano. Biglietti 7 € (in prevendita su www.teatroprova.com) Info 035 4243079

8 dicembre - ore 16.30

Teatro di Loreto

largo Guglielmo Rontgen 4

Natale al calduccio

Teatro d’attore e di narrazione (3-8 anni) Di Compagnia Teatro del Vento

A cura di Pandemonium Teatro

BiancaStella, la gattina del faro, è scomparsa e per strada tutti la cercano! Ritornerà dopo tante avventure e insieme a lei scopriremo quanto sia prezioso avere un posto al calduccio la notte di Natale. Prenotazione obbligatoria: htpps://bit.ly/4hyTY5v | [email protected]| 035 235039 Biglietti da 4 a 7 €

15 dicembre - ore 16.30

Teatro di Loreto

largo Guglielmo Rontgen 4

Una valigia sotto l’albero

Teatro d’attore e clownerie (3-10 anni) Di Compagnia Actores Alidos

A cura di Pandemonium Teatro

Tre strani omini, clown buffi, trovano una valigia abbandonata. Sarà Babbo Natale a far capire loro il valore del dono. Prenotazione obbligatoria: https://bit.ly/4hyTY5v | 035 235039 | [email protected] Biglietti da 4 a 7 €

15 dicembre - ore 16.30

Spazio Caverna - Teatro Caverna via Tagliamento 7

Sul vecchio ciliegio

Teatro d’attore (+5 anni)

Produzione Teatro Caverna

Di Damiano Grasselli, con Viviana Magoni

Un intero anno che cos’è? Forse poco nella storia di un adulto. Moltissimo nella vita di un bambino. Tutto per una foglia che nasce a primavera e muore in autunno. E se non fosse così per tutte le foglie? E se una foglia ribelle, dopo aver vissuto i miracoli della vita, si opponesse al vento per scoprire cosa c’è dopo? Questa è la storia di questa fogliolina tenace e coraggiosa, che sfida il freddo per fare ciò che nessuno prima di lei aveva osato fare. Prenotazione consigliata: [email protected] |389 1428833 Ingresso gratuito con tessera (costo 2 €)

SANTA LUCIA AL CINEMA

13 dicembre - ore 17.15

Lo schermo bianco

via Daste e Spalenga 13

Tony, Shelly e la luce magica

Proiezione cinematografica (per tutti)

di Filip Pošivač - Ungheria, Slovacchia, Repubblica ceca 2023

A cura di Lab 80 film, in collaborazione con Bergamo Film Meeting Onlus

L’undicenne Tony è nato con una caratteristica unica: risplende. Protetto dal mondo esterno dai suoi genitori, Tony vive rinchiuso in casa, fino a quando una strana ragazza di nome Shelly si trasferisce nel loro palazzo stravolgendo la sua vita. Insieme, i due intraprendono un’avventurosa ricerca per scoprire l’origine dei misteriosi ciuffi di oscurità che risucchiano la luce del sole fuori dalla loro casa. Biglietti da 4.50 a 5.50 €

14 dicembre - ore 16

Cinema Conca Verde

via Mattioli 65

IF - Gli amici immaginari

Proiezione cinematografica con momento di animazione (6-12 anni)

di John Krasinski - USA 2024

A cura di SAS - Servizio Assistenza Sale cinematografiche

L’incredibile storia di una bambina e della sua capacità di vedere gli IF, cioè gli amici immaginari di tutte le persone. La proiezione fa parte di “Il cinema ti fa crescere” Cineclub Ragazzi, la rassegna che permette di appassionarsi al cinema fin da piccoli, tutti i sabati pomeriggio al cinema Conca Verde.

Prenotazione consigliata

Biglietti da 5.50 a 6 €

SANTA LUCIA NEI QUARTIERI

7 dicembre - ore 15

Donizetti Studio

piazza Cavour

Vieni a scrivere la tua letterina!

Laboratorio (+7 anni)

A cura di Fondazione Teatro Donizetti

Si sta avvicinando il momento più magico dell’anno! Hai già pensato a cosa scrivere nella tua letterina? Facciamolo insieme realizzandone una specialissima, giocando con la carta e del materiale di recupero. La fantasia guiderà le nostre mani e illuminerà i nostri cuori!Prenotazione obbligatoria: [email protected]

7 dicembre - ore 15.30

Auditorium Ermanno Olmi

via Gennaro Sora 4 (Palazzo della Provincia)

L’acqua miracolosa

Teatro di burattini (+3 anni)

I burattini di Mattia (Bologna) - Di e con Mattia Zecchi

A cura di I Teatri dei Bambini | Burattini a Natale

Dopo essere stato imbrogliato da Brighella, Fagiolino decide di partire per il mondo in cerca di fortuna. La incontrerà soltanto quando, giunto in un bosco della Siberia, scoprirà che due perfide streghe hanno lanciato una maledizione alla figlia del re e che tale maleficio può essere spezzato solo bagnando il viso della principessa con un’acqua miracolosa nascosta lì vicino.

Prenotazione consigliata: 035 211211 | 375 5478181 (solo whatsapp)

7 dicembre - ore 17.30

Donizetti Studio

piazza Cavour

La Luce del movimento

Laboratorio (6-10 anni)

A cura di Fondazione Teatro Donizetti

Un laboratorio tra movimento e luce, dove il corpo si trasforma in un pennello vivente e luminoso che lascia la sua traccia catturata dalla macchina fotografica. Un’esperienza unica per celebrare la luce in questo periodo di feste e attesa. La sorpresa sarà il risultato catturato nel buio dalla macchina fotografica mediante la Light art performance photography.

Prenotazione obbligatoria: [email protected] | 035 4160601/602/603 Biglietti 15 €

8 Dicembre - ore 10-18

Piazzetta Santo Spirito

Svuota e dona

Mercatino solidale (per tutti)

A cura della Rete di Quartiere Centro Pignolo in collaborazione con l’Associazione Borgo Tasso e Pignolo

Uno spazio per incontrarsi e scambiarsi oggetti e vestiti, che potranno essere ceduti a offerta libera.

Durante la manifestazione si ci può scaldare con una tazza di tè o di cioccolata, accompagnata da torte e dolci natalizi, distribuiti grazie alla cura della Rete e dell’associazione Uniti per Unire Pignolo - Centro d’ascolto. Accesso libero

10 dicembre - ore 16.45

Biblioteca Tiraboschi - Sistema Bibliotecario Urbano

via san Bernardino 74

L’asinello di Santa Lucia

Lettura e narrazione di libri (3-8 anni)

A cura di Elena Perego

Un pomeriggio con sorprese, piccoli doni e i racconti di Santa Lucia e del suo asinello che bambini e bambine potranno incontrare grazie a una speciale magia. Prenotazione obbligatoria: sbu­[email protected] | 035 399192

11 dicembre - ore 17

Ludoteca Locatelli

via Diaz 1, Parco Locatelli

Ludocucina per Santa Lucia

Laboratorio di cucina (3-11 anni)

Tutti ai fornelli per prepararsi alla notte più lunga dell’anno! Prepariamo insieme i biscotti e allestiamo un angolo con latte e fieno, per accogliere al meglio l’arrivo di Santa Lucia e del suo asinello. Prenotazione obbligatoria: 345 6792697

12 dicembre - ore 17

Ludoteca GiocaGulp

via Don Gnocchi 3

Ludo Lettura Luminosa

Lettura animata (3-11 anni)

Un pomeriggio da trascorrere insieme in preparazione della notte più magica che ci sia. Prenotazione: il giorno stesso all’ingresso della ludoteca

Info: [email protected]

I bambini e le bambine dai 3 ai 6 anni devono essere accompagnati da un adulto.

14 dicembre - ore 10

Teatro di Loreto

largo Guglielmo Rontgen 4

Santa Lucia nel giardino dei quadrati magici di Paul Klee

Laboratorio tra arte e movimento creativo (6-10 anni)

A cura di ABC-Allegra Brigata Cinematica

Cosa accade la notte di Santa Lucia nel giardino di Paul Klee? Il mondo vegetale, il regno animale e gli spazi cosmici si incontrano. Gli accostamenti cromatici permettono alla ripetizione del sempre uguale di produrre varietà. La danza esplora l’ambito delle emozioni e la loro espressione corporea, facendo immergere i bambini in un ambiente immaginario. Prenotazione obbligatoria: [email protected] | 347 7236356

sabato 14 dicembre - ore 15.30

Teatro Don Luigi Palazzolo

via Don Luigi Palazzolo 66

Seggioline

Teatro d’attore e clownerie (+3 anni)

Produzione Teatro Telaio

Di e con Michele Beltrami e Paola Cannizzaro

A cura di I Teatri dei Bambini | Burattini a Natale

Lui è molto ordinato. Costruisce sedie per stare seduti, fermi, composti. Per stare come si deve stare. Per fare quello che si deve fare. Ma all’improvviso arriva Lei, che sembra volare di qua e di là, col suo sacchetto pieno di strane cose: oggetti e colori diversi come diverse sono le cose di cui è fatto il mondo. E queste cose servono a completare, a fare crescere e diventare grandi.

Prenotazione consigliata: 035 211211 | 375 5478181 (solo whatsapp)

dal 7 dicembre al 6 gennaio

Monastero del Carmine - Teatro tascabile di Bergamo

via Bartolomeo Colleoni 21

Luna Park delle Meraviglie

Progetto ludico, interattivo ed espositivo (0-99 anni)

Festa e meraviglia negli universi di Antonio Catalano: teatro, musica, arti visive, eventi, incontri poetici, giostre, mondi da visitare, attraversare, ascoltare, vivere, creare… Un vero e proprio Luna Park delle meraviglie, per rimettere al centro dell’attenzione l’umanità, con la sua fragilità e capacità di stupirsi e stupire. Un vero “villaggio” fragile con momenti di percorso-incontro narrativo, aperto al pubblico fino al giorno dell’Epifania.

Orari: Dal 7 al 22 dicembre: ven ore 16-22 | sab-dom ore 10-22

Dal 23 dicembre al 6 gennaio: dom-gio ore 10-20 |ven e sab ore 10-22

Aperture straordinarie: 25 dicembre ore 10-13; 15-20 | 31 dicembre ore 10-20

Per maggiori informazioni: [email protected] |www.lunapark.teatrotascabile.org | 035 242095

Biglietto 5 €

