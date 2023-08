Sapiens Festival tra futuro e conoscenza - Il programma

Ascolteremo chi riflette su come cambierà il lavoro, come gestiremo quel supporto ancora misterioso che va sotto il nome di Intelligenza Artificiale. Come cambierà il rapporto tra tempo di lavoro e tempo per la vita, che ruolo avrà il lavoro nella nostra vita e come lo “sboom demografico” impatterà sul mondo delle produzioni. E, ancora, come si cresce un talento. E come si trasmette la passione alle nuove generazioni.

Sapiens Festival è organizzato in collaborazione con la Fondazione degli istituti educativi di Bergamo e con i Comuni di Costa Volpino, Sarnico, Osio Sotto, Darfo Boario Terme, Sulzano, Treviglio, Provaglio d’Iseo. Tra i sostenitori, un grazie speciale a Fedabo spa, agli amici Catia Abondio e Andrea Fedriga. I soci del festival crescono, e anche un affezionato pubblico che segue con attenzione e affetto. Crescono anche gli uomini e le donne chiamati al ruolo di amministratori locali che hanno chiesto di ospitare un incontro Sapiens: li ringraziamo di cuore per aver sposato la missione.

Gli appuntamenti

BRUNO BOZZETTO

“Che cos’è un disegno? E’ un’idea con intorno una linea”

13 settembre, mercoledì - OSIO SOTTO (Bg), ore 20,30

Sala della comunità, via Sant’Alessandro 1

Il padre, il più celebre dei cartoonist italiani, ha fatto la storia dei cartoon. E non solo. Candidato all’Oscar.

Bruno Bozzetto a Sapiens GIULIA PEDRETTI

“Salvare vite umane (a 27 anni) è l’energia pulsante del mio lavoro”

14 settembre, giovedì, PROVAGLIO D’ISEO (Bs), ore 20,30.

Monastero di San Pietro in Lamosa, via Monastero 5

Incontro in collaborazione con Soroptimist Iseo

Imprenditrice nel settore Safety, basata a Londra, nata a Brescia, ha 27 anni ed è laureata in Global Business Management alla Regent’s University of London. Durante l’università, il suo percorso di vita si incrocia con Arteak, di cui oggi è proprietaria. Arteak è un’azienda con sede a Londra che si occupa di promuovere la sicurezza sul lavoro e prevenire gli incidenti

GIANLUIGI BONANOMI

“L’Intelligenza Artificiale ci salverà. O no?”

15 settembre, venerdì - DARFO BOARIO TERME (BS). Ore 20,30.

Salone Igea delle Terme, piazzale delle Terme 3

Giornalista professionista specializzato in Internet e hi-tech, autore di saggi e manuali informatici, consulente aziendale per la comunicazione e i social network e formatore/docente sui temi legati al mondo delle nuove tecnologie e dell’intelligenza artificiale.

Chicco Cerea CHICCO CEREA

“Come si conquistano tutte queste stelle”

18 settembre, lunedì - SARNICO (Bg). Ore 20,30.

Auditorium “Iginio Ferrini” ex Scuola arti e mestieri, via Cortivo 30

Chef pluristellato, con la famiglia è il patron del ristorante “Da Vittorio” di Brusaporto: ha raccolto insieme alla mamma e ai fratelli l’eredità di papà Vittorio Cerea portando la nostra cucina nel mondo e tra le stelle, da Shanghai a Sankt Moritz.

GIACOMO AGOSTINI

“Vrooom!”

21 settembre, giovedì - COSTA VOLPINO (Bg). Ore 20,30

Auditorium Caduti del lavoro, via Nazionale 155

Il più grande campione di motociclismo di tutti i tempi, ha conquistato il titolo di Campione del mondo per 15 volte. Il padre e l’ispiratore del motociclismo planetario, ha corso ovunque. E ci racconta la sua impresa tra impegno, disciplina, rigore e un pizzico di quella sana follia che germoglia in ogni grande talento. E nei grandi caratteri.

OTTAVIO BIANCHI

“Il mister che ha domato Maradona (ma come ha fatto?)”

22 settembre, venerdì, OSIO SOTTO (Bg). Ore 20,30

Sala della comunità, via Sant’Alessandro 1

Da Bergamo a Napoli, l’incredibile avventura di una domatore di leoni. Carattere austroungarico, mister di lungo e prestigioso corso, nasce calciatore, cresce allenatore, e nella sua carriera ha domato più di un talento estremo. Fino a Maradona, il più grande di tutti.

ELIANA LIOTTA E GIULIO POMPILIO

“Mentre tengo un cuore tra le mie mani”

24 settembre, domenica, SULZANO. Ore 16,30.

Piazza 28 Maggio (in caso di maltempo, palestra delle scuole)

Eliana Liotta, amica di Sapiens Festival, è giornalista de Il Corriere della sera, scrittrice di libri best seller da “La dieta smartfood” a “Il cibo che ci salverà”, è divulgatrice scientifica e dirige la collana Scienze per la vita di Sonzogno Editore.

Giulio Pompilio è cardiochirurgo, direttore dell’Irccs Centro cardiochirurgico Monzino di Milano e professore ordinario di Cardiochirurgia all’Università degli Studi di Milano. A capo di uno dei laboratori di Medicina rigenerativa scientificamente più produttivi d’Europa, a Sapiens festival presenterà in anteprima nazionale il libro “Il cuore ha sempre ragione” (Sonzogno, collana Scienze per la vita)

Nicolò Balini HUMAN SAFARI

“Andiamo per esclusione: cosa non ho visto sulla Terra?”

28 settembre, giovedì - COSTA VOLPINO (Bg). Ore 20,30

Auditorium Caduti del lavoro, via Nazionale 155

Globetrotter, il più celebre youtuber di viaggi (il suo canale HumanSafari ha oltre 900mila follower) Nicolò Balini è nato a Fara Gera d’Adda ed è diventato un punto di riferimento per il mondo dei viaggi dal Giappone alle Lofoten.

LUIGI “GIGI” GALIZZI

“Questo è quello che facciamo, questi siamo noi (citando Eminem)”

2 ottobre, lunedì - SARNICO (Bg). Ore 20,30

Auditorium “Iginio Ferrini” ex Scuola Arti e mestieri, via Cortivo 30

Imprenditore di paese, il figlio del pescatore che ha creato un impero dando fondazione al Distretto della gomma che anche quest’anno si è classificato al primo posto nella classifica dei migliori distretti italiani per crescita, export, profitti e solidità finanziaria: Con Argomm spa ha fatto la storia del Basso lago. Lo ascolteremo raccontare la sua storia insieme alla Storia della nostra terra. E di un imprenditore generoso.

FEDERICA PASINI E LORENZO MATERNINI

Titolo: “Il futuro del lavoro? Ve lo raccontiamo noi giovani”

5 ottobre, giovedì, DARFO BOARIO TERME. Ore 20,30.

Salone Igea delle Terme, piazzale delle Terme 3

Federica Pasini

CEO e Co-Founder di Hacking Talents Società Benefit, è un’imprenditrice digitale che aiuta le organizzazioni medie e grandi ad allenare le competenze di leadership e comunicazione delle proprie persone su scala, misurandone l’impatto.

Lorenzo Maternini

Laureato in Technology-Enhanced Communication for Cultural Heritage presso l’Università della Svizzera Italiana. Ha lavorato al Guggenheim di New York come consulente new media per i programmi didattici. E’ socio fondatore e Vice Presidente di Talent Garden, la rete di spazi più diffusa in Europa, dedicati alla formazione e sviluppo delle imprese tecnologiche digitali.