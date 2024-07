Scanzo, la Festa del Moscato tornerà dal 5 all’8 settembre

La macchina organizzativa della Festa del Moscato 2024 è in pieno movimento. Ritornata in calendario lo scorso anno, dopo tre anni di stop a causa della pandemia, la 16ª edizione della festa tornerà ad animare il borgo di Rosciate dal 5 all’8 settembre. L’associazione «Strada del Moscato di Scanzo e dei sapori scanzesi», organizzatrice della manifestazione, è già in azione da mesi, ma ha ripreso nuovo slancio dopo l’elezione a sindaco di Paolo Colonna, presidente pro tempore del sodalizio.

La manifestazione

La frase scelta per rappresentare l’edizione 2024 della festa è «Historice antiquus», in onore del 30° anniversario della nascita del Consorzio di Tutela Moscato di Scanzo, che riporta questa locuzione latina nel proprio logo, insieme alle effigi di Simone da Scanzo e Alberico da Rosciate, raffigurati sulle bottiglie di tutti i produttori associati. La scritta verrà riportata su tutti i calici distribuiti alle casse della festa e comparirà sulla maglietta d’artista 2024, integrata nell’immagine vincitrice del concorso «MoscaT-shirt», organizzato in collaborazione con l’associazione Sotto Alt(r)a quota. L’artista vincitrice è Linda Falabretti, 29 anni, graphic designer, originaria di Osio Sotto.

«Una grafica dallo stile moderno e minimalista che conferisce all’immagine un’estetica accattivante ed elegante – sottolinea Angela Vitali, vicesindaco e assessore alla Cultura –. Una proposta giovane, che si distingue per la sua essenzialità, rappresentando un grappolo d’uva in cui testo e immagine si fondono in maniera originale. Il peduncolo del grappolo è costituito dalle lettere Historice Antiquus, a rappresentare le origini storiche del prezioso vitigno, simboleggiato dagli acini sottostanti. Apprezzabile la scelta di un font sinuoso e dinamico che richiama l’atmosfera di convivialità del festival. La maglietta sarà acquistabile presso l’infopoint della festa durante tutta la durata della manifestazione».

Il Moscato nella storia

«La mia proposta parte da lontano – sottolinea la designer Linda Falabretti –. È frutto di un lavoro di ricerca, per nulla casuale, ma pensato e studiato, per rendere visibile, con una lettura semplice ed immediata, il rapporto del Moscato con la storia».

«Esiste un legame indissolubile tra il frutto, il prodotto e le radici – commenta Francesca Pagnoncelli Folcieri, presidente del Consorzio di Tutela Moscato di Scanzo -. Questo il messaggio che il Consorzio difende da 30 anni. La grafica di Linda Falabretti è riuscita a esprimere l’importanza delle nostre origini e della nostra storia, che sono alla base del Moscato di Scanzo». Al vincitore del concorso, oltre alla produzione e promozione di 550 magliette, di cui 450 per i volontari alla festa, verrà riconosciuto un premio in denaro di 150 euro.

Una festa nella festa