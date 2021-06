Scontro su regole e sicurezza, salta lo «Spirito del Pianeta»

Il festival «Spirito del Pianeta» non si svolgerà nello spazio Volo a Vela di Valbrembo. La kermesse era prevista dal 2 luglio, invece il direttore artistico Ivano Carcano, che coordina l’organizzazione, ha annunciato la novità con un video sui social: «Con grande amarezza vi devo comunicare che lo Spirito del Pianeta a Valbrembo non si potrà svolgere».

Nel pomeriggio Carcano ha spiegato: «In questi giorni si è svolto un incontro in municipio a Valbrembo, presente il sindaco Claudio Ferrini, durante il quale sono state espresse delle considerazioni che si sono poi tramutate in consigli a non far svolgere la manifestazione. Dispiace molto, perché abbiamo investito denaro e lavoro in questa location che ha un’area di 50 mila metri quadrati con un grandissimo parcheggio».