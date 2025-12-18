Seriate, la JW Orchestra celebra la musica di Pino Daniele

Venerdì sera 19 dicembre alle 21,15 al cineteatro Gavazzeni di Seriate, in occasione della decima edizione di «Metti un venerdì sera al Teatro Gavazzeni» sarà la volta dell’ormai tradizionale concerto di Natale che quest’anno presenta alcune importanti novità.

Protagonisti assoluti, saranno come sempre JW Orchestra e Barbara Ravasio con però una sostanziale differenza: accanto ad alcune song tipiche della tradizione natalizia, verranno presentati alcuni nuovissimi arrangiamenti che Marco Gotti sta realizzando sulle canzoni di Pino Daniele e che andranno a costituire un vero e proprio omaggio da parte di JW Orchestra alla figura del grande cantautore napoletano. Questa incursione nel territorio napoletano che potrebbe sembrare perlomeno fuori tema per un concerto natalizio, in realtà sottolinea in primo luogo l’importanza del Natale per una città come Napoli, testimoniata ad esempio dalla antica sentitissima tradizione del Presepe. In secondo luogo tiene conto del legame culturale tra le città di Bergamo e Napoli impersonificato da Gaetano Donizetti, artista itinerante, con il cuore diviso tra la sua Bergamo natale e le grandi capitali musicali, Napoli inclusa, in modo da creare così un ponte culturale tra le due città.

La «napoletanità» nonché la veracità del concerto verranno inoltre rimarcate dalla presenza di un ospite che in alcuni brani si alternerà e/o affiancherà la nostra Barbara Ravasio: il cantante partenopeo doc Gianni Conte. Già membro dell’orchestra di Bruno Martino, Gianni Conte venne ingaggiato come cantante solista dalla Fonit Cetra partecipando anche a famose trasmissioni televisive come «Domenica In» con Pippo Baudo e «Blitz» con Gianni Minà. Il suo legame con Pino Daniele dipende dalla frequentazione di musicisti che gravitavano intorno all’orbita di «Napoli Centrale», gruppo nel quale suonò anche Pino Daniele, mentre l’incontro con Marco Gotti risale agli anni ottanta, quando Conte lo volle con sè nella propria orchestra. L’idea di Gotti è stata quindi quella di coinvolgerlo anche per ancorare il proprio pensiero musicale originale alla tradizione evocata dalla presenza di un personaggio autenticamente figlio della città di Napoli quale appunto è Gianni Conte. In tutto questo magma di culture sarà la splendida voce di Barbara Ravasio a fare da filo conduttore, dipanandosi sapientemente tra melodie natalizie, standard jazzistici e appunto canzoni di Pino Daniele. In repertorio brani apparentemente distanti quali «Napule è» e «Have Yourself a Merry Little Christmas» oppure «Je so’ pazzo» e «Jingle Bells», ma tutti volti a far risaltare lo spirito natalizio in puro stile JW Orchestra.

Il concerto è organizzato da JW Association in collaborazione con Associazione Suonintorno, Comune di Seriate e Cineteatro Gavazzeni. L’inizio è alle 21,15 con biglietto a 15 euro (ridotti euro 10).

Alla fine del concerto, tradizionale scambio degli auguri di Natale con un brindisi offerto da «Crazy Padel» di Bergamo. La JW Orchestra è composta da Marco Gotti (sax, clarinetti, arrangiamenti e direzione); Giancarlo Porro, Maurizio Moraschini, Marco Bussola, Beppe Piceni (sax, clarinetti e flauto); Sergio Orlandi, Gigi Ghezzi, Lorenzo Cortinovis, Jacopo Capoferri (tromba); Alessandro Castelli, Davide Albrici, Pier Muccio, Ivo Salvi (trombone): Andrea Candeloro (pianoforte); Sandro Massazza (contrabbasso); Stefano Bertoli ( batteria) e alle voci Barbara Ravasio e Gianni Conte.

Nell’ambito della rassegna «Note a Seriate» la musica prosegue sabato, alle 21, con l’esibizione dell’Orchestra Piumata Fanfara «A. Scattini» di Bergamo, mentre domenica, alle 20.45, la rassegna si concluderà con il concerto della banda musicale «Città di Seriate», realtà storica e punto di riferimento culturale per la comunità cittadina.