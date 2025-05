«SpeakEasy», a Treviglio faccia a faccia con gli autori su film e libri

«Il lato easy della cultura»: è questo il sottotitolo del micro festival culturale «SpeakEasy» che si terrà a Treviglio dal 23 maggio a domenica 25 maggio all’Easy Bar di viale Montegrappa, un evento organizzato con il patrocinio del Comune di Treviglio in collaborazione con Treviglio Anteo Spazio Cinema.

Cine-talk e incontri con autori

L’apertura del festival è prevista il 23 maggio alle 20.30 con la proiezione speciale del film «Prophecy», preceduta da un cine-talk alla presenza del regista e dell’autore della pellicola. Gli eventi si alterneranno durante il fine settimana tra il palco del cinema Anteo e quello del bar Easy. Si tratta di una serie di incontri e laboratori pensati per il pubblico di tutte le età, che hanno come obiettivo comune quello di scoprire il lato più divertente della cultura, mettendo al centro il tema dell’inclusività. Le giornate di sabato e domenica vedranno l’alternarsi di numerosi autori, tra cui due bergamaschi: Simone Tempia, che sabato alle 11.30 parlerà del suo ultimo libro «Vita con Lloyd. Il giardino del tempo» edito da Rizzoli, e Nicola Lucchi, autore della trilogia fantasy «Daniel Ghost» (ed. Gribaudo) ambientata in Val Camonica, che sarà sul palco di Easy sabato alle 15.

L’indagine e il microfono aperto

Un altro importante appuntamento è quello di domenica 25 maggio alle 16.30 con Paolo Roversi, che presenterà il suo nuovo romanzo «L’enigma Kaminski» edito da Mondadori, una nuova intrigante indagine per il commissario Luca Botero. Verrà lasciato spazio anche agli autori emergenti, con l’evento «Open Mic» di domenica alle 14, quando otto autori si alterneranno sul palco dell’Easy per presentare sé stessi e il proprio lavoro, in una sorta di speed date letterario.

Letture per bambini