Spielberg e gli alieni guidano il weekend delle novità al cinema

Fine settimana (13-14 giugno) all’insegna delle novità, senza ritorni cult in sala: spazio dunque alle nuove produzioni internazionali tra fantascienza, thriller, commedie e un’anteprima speciale.

Tra i titoli più attesi spicca «Disclosure Day», nuovo film di fantascienza diretto da Steven Spielberg, che segna il ritorno del regista al genere che ha contribuito a rendere celebre. Nel cast figurano Emily Blunt, Josh O’Connor, Colman Domingo, Colin Firth ed Eve Hewson. La storia immagina il momento in cui l’umanità si trova costretta ad affrontare una verità sconvolgente: la prova definitiva dell’esistenza di forme di vita extraterrestre. Tra misteri, rivelazioni e conseguenze globali, il film riflette sull’impatto che una simile scoperta potrebbe avere sulla società contemporanea. Le prime reazioni della critica internazionale hanno sottolineato il ritorno di Spielberg alle atmosfere di «Incontri ravvicinati del terzo tipo» e «E.T.», con recensioni generalmente positive.

Sul versante del dramma arriva invece «Il prigioniero», diretto da Alejandro Amenábar, con nel cast Julio Peña, Alessandro Borghi, Miguel Rellán e Fernando Tejero. Il film racconta la vera storia di Miguel de Cervantes, futuro autore del «Don Chisciotte», durante gli anni trascorsi in prigionia ad Algeri nel XVI secolo. Catturato dai corsari barbareschi mentre rientra in Spagna, Cervantes affronta condizioni durissime ma continua a coltivare il proprio spirito e la propria immaginazione, diventando un punto di riferimento per gli altri prigionieri.

Per chi preferisce toni più leggeri arriva «Tra amore e inganni», commedia romantica diretta da Kat Coiro. Nel cast troviamo Halle Bailey, Regé-Jean Page, Lorenzo de Moor e Isabella Ferrari. La protagonista, Anna, perde nello stesso giorno lavoro e casa e decide impulsivamente di partire per la Toscana. Una piccola bugia la porta a fingersi la fidanzata di uno sconosciuto, ma le cose si complicano quando nasce un’inaspettata attrazione per il cugino dell’uomo. Una classica e piacevole commedia romantica tra paesaggi italiani, equivoci e sentimenti.

Sul fronte della commedia trova spazio anche «Savage House», film britannico diretto da Peter Glanz, con Richard E. Grant, Claire Foy, Bel Powley e Jack Farthing. Ambientato nell’Inghilterra del 1715, sullo sfondo di un’epidemia di vaiolo e della rivolta giacobita, il film segue Sir Chauncey e Lady Savage, una coppia di aristocratici in declino disposta a tutto pur di riconquistare prestigio sociale. Quando l’annunciata visita di un duca e di una duchessa sembra offrire loro l’occasione del riscatto, i due si lanciano in una frenetica corsa tra debiti, intrighi, tradimenti e situazioni sempre più grottesche. Il film è stato accolto positivamente per le interpretazioni dei protagonisti e per il suo umorismo nero, che utilizza il contesto storico per costruire una satira pungente sulle ambizioni sociali, il potere e le disuguaglianze.

Segnaliamo anche un’anteprima speciale: sabato 13 giugno alle 16 al cinema Conca Verde di Bergamo verrà proiettato il film boliviano «La Hija Cóndor», in lingua originale con sottotitoli in italiano. L’opera, attraverso la vicenda di Clara, giovane donna quechua, è un intenso viaggio alla scoperta di sé e della cultura boliviana.

Chiudiamo infine la rassegna ricordando che da questo weekend torna il cinema estivo all’aperto con «Esterno Notte» nel cortile della biblioteca Caversazzi, in via Tasso 5. I film italiani ed europei costeranno solo 3,50 euro, mentre il prezzo per le altre pellicole è 6,50 euro. Trovate qui tutte le info e i dettagli.