Sull’autostrada un viaggio... nel tempo. Dal 1927 Bergamo e Milano più «vicine»

«Poche parole e molti fatti»

Scrisse Hermann Schutz sulla Neue Zürcher Zeitung: «Ah, i bergamaschi! Poche parole e molti fatti. E questa autostrada è l’ennesima conferma. Un’autostrada di 48 chilometri che in poco più di venti mesi ha dato lavoro quasi costantemente a duemila operai di dodici imprese e ha richiesto lo spostamento di un milione e centomila metri cubi di terra; sono stati creati dieci attraversamenti su strade nazionali e provinciali, sei sopra ferrovie, 53 sopra strade comunali, venti i manufatti per torrenti e canali, più il lancio ardito di due ponti sull’Adda (a 40 metri dal letto del fiume, una vera opera d’arte) e sul Brembo». In una nota diffusa ai giornali dopo l’inaugurazione si leggeva che la nuova autostrada «è lunga esattamente 48 chilometri e 868 metri» e che «per il fondo stradale sono stati utilizzati 95 mila metri cubi di ghiaia, pari al carico di 7.350 vagoni ferroviari».

Le distanze si accorciano

Vista dall’alto l’autostrada sembrava più un sentiero nel deserto - niente caselli intermedi, nessuna stazione di servizio - ma per quei tempi era una meraviglia. Qualche giorno prima dell’inaugurazione, Umberto Ronchi su L’Eco aveva scritto: «Sembra incredibile, ma fra poco, cari bergamaschi, potrete prendere il caffè al mattino comodamente seduti in galleria a Milano, al «Campari»; rientrare a Bergamo prima di mezzogiorno e ripresentarvi in galleria, al “Biffi”, per il thé del pomeriggio. Poi cena a Bergamo e teatro a Milano. E tutto ciò per merito di chi? Dell’autostrada!». E sembrava incredibile anche che si potesse andare da Bergamo a Milano (e viceversa) in pullman di superlinea, ogni ora e in meno di un’ora.