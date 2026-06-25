Supereroi, fantascienza e cinema italiano: le novità del weekend in sala

L’ultimo fine settimana cinematografico di giugno propone un’offerta particolarmente varia, che spazia dal grande spettacolo hollywoodiano alle produzioni italiane, passando per la fantascienza, il cinema d’autore e l’animazione.

Tra i titoli più attesi spicca senza dubbio «Supergirl», il nuovo capitolo del rinnovato universo DC diretto da Craig Gillespie. Protagonista è Milly Alcock, affiancata da Jason Momoa, Matthias Schoenaerts, Eve Ridley, David Krumholtz ed Emily Beecham. Il film si ispira al fumetto «Supergirl: Woman of Tomorrow» e segue Kara Zor-El in un viaggio interstellare che la porterà a unirsi a una giovane alleata in una missione di vendetta e giustizia. Le prime recensioni internazionali hanno sottolineato soprattutto la prova della protagonista e il tono più maturo rispetto alle precedenti incarnazioni del personaggio.

Sul fronte della fantascienza arriva anche «Good luck, have fun, don’t die», diretto da Gore Verbinski, regista della saga dei «Pirati dei Caraibi. Nel cast figurano Sam Rockwell, Haley Lu Richardson, Michael Peña, Zazie Beetz e Juno Temple. La storia prende il via quando un uomo che sostiene di provenire dal futuro irrompe in una tavola calda di Los Angeles e recluta un improbabile gruppo di persone per una missione destinata a salvare il mondo da una minaccia imminente. Un mix di avventura, umorismo e viaggi nel tempo che ha già attirato l’attenzione degli appassionati del genere.

Tra le produzioni italiane della settimana trova spazio «Avemmaria», dramma diretto da Fortunato Cerlino, al suo esordio dietro la macchina da presa. Nel cast figurano Salvatore Esposito, Marianna Fontana, Mario Di Leva, Carmine Borrino. Ambientato nella periferia napoletana di Pianura nei primi anni Ottanta, segue la storia del giovane Felice, cresciuto in un contesto segnato da povertà, violenza e difficoltà familiari. Mentre attorno a lui il quartiere sembra offrire poche prospettive, il ragazzo prova a costruirsi un futuro diverso aggrappandosi ai propri sogni e alla forza dell’immaginazione. Tratto dall’autobiografia di Cerlino «Se vuoi vivere felice», il film è stato presentato nella sezione Zibaldone del 43° Torino Film Festival e ha attirato l’attenzione per il suo racconto intenso e personale della Napoli popolare degli anni Ottanta.

Una immagine tratta dal film «Supergirl» Più leggera nei toni è la commedia francese diretta da Fabien Gorgeart «Cos’è l’amore?». Nel cast: Mélanie Thierry, Laure Calamy, Vincent Macaigne. La protagonista, Marguerite, vive serenamente con il nuovo compagno e la figlia adolescente, mantenendo un buon rapporto con l’ex marito Fred. L’equilibrio della sua famiglia allargata viene però scosso quando Fred le chiede di aiutarlo a ottenere l’annullamento ecclesiastico del loro matrimonio per potersi risposare. Quella che sembra una semplice formalità si trasforma in un percorso inatteso che costringe entrambi a ripercorrere la loro storia d’amore, facendo riaffiorare ricordi, dubbi e sentimenti che credevano ormai superati.

Toni più delicati caratterizzano «Piccolo miracolo», produzione italiana diretta da Guido Chiesa e interpretata da Marco D’Amore, Greta Scarano, Laura Adriani, Giorgio Colangeli, Mariangela D’Abbraccio e Gian Marco Tognazzi. Il protagonista è Davide, erede di una potente famiglia di costruttori, incaricato di demolire una vecchia palazzina per realizzare un nuovo progetto immobiliare. I suoi piani vengono però sconvolti dall’incontro con Ursula, un’inquilina non vedente che si rifiuta di lasciare la propria casa. Da questo rapporto nascerà un percorso di cambiamento personale che porterà il protagonista a guardare la realtà con occhi diversi.

Per chi ama l’intrattenimento più irriverente arriva invece «Jackass: Best and Last» di Jeff Tremaine, presentato come l’ultimo capitolo della celebre saga nata attorno alle imprese spericolate del gruppo guidato da Johnny Knoxville. Tra stunt completamente nuovi (e sempre più senza senso) e il meglio del loro repertorio, tra cadute epiche, dolore gratuito e risate incontrollabili, questo film è una celebrazione rumorosa, caotica e tremendamente divertente di quell’amicizia un po’ scema che ha fatto ridere il pubblico per 25 anni.