Teatro Donizetti, arriva l’operetta con «Ballo al Savoy»

Torna, immancabile, l’Operetta, da anni stabilmente inserita nella Stagione dei Teatri della Fondazione Teatro Donizetti: tre titoli, tutti in programma al Teatro Donizetti la domenica pomeriggio alle ore 15.30, che richiameranno sicuramente i tanti appassionati di questo genere di teatro considerato «leggero», ma che nelle sue espressioni migliori non ha nulla da invidiare all’opera o al musical. E anche quest’anno non mancheranno le proposte di qualità, ad iniziare dall’appuntamento inaugurale di domenica 5 gennaio con Ballo al Savoy, un’operetta ma anche qualcosa di più.

Scritta da Alfred Grünwald e Fritz Lohner-Beda, su musiche di Paul Abraham, Ballo al Savoy è infatti definibile un’operetta-musical, in due atti, che a Bergamo verrà proposta nell’allestimento della Compagnia Teatro Musica Novecento. Personaggi e interpreti: Daisy Darlington - Silvia Felisetti, Mustafà Bei - Alessandro Brachetti, Aristide - Antonio Colamorea, Maddalena - Renata Campanella, Celestino - Fulvio Massa, Pomerol - Marco Falsetti, Arcibaldo - Alessandro Garuti. Corpo di Ballo Novecento con le coreografie di Salvatore Loritto. Orchestra Cantieri d’Arte di Stefano Giaroli. Scene e Costumi di Artescenica Reggio Emilia. Regia di Alessandro Brachetti.

Il musical degli anni Trenta

Oltre che di valzer, arie e duetti amorosi, Ballo al Savoy è ricco di ritmi sfrenati, dal Tango argentino allo Swing, con chiarissime allusioni e riferimenti al musical che negli anni Trenta del Novecento stava spopolando oltre oceano. In particolare, è presente un autore americano blasonato come Cole Porter: Abraham inserì nella sua partitura una parafrasi della celebre «Night and Day».

La vicenda è ambientata a Nizza, nel 1932. Nella Hall dell’Hotel Savoy si festeggia il ritorno del marchese Aristide Di Faublais e della sua sposina Maddalena dal lungo viaggio di nozze. Ma Aristide riceve un telegramma dal suo avvocato, che lo informa che, per potere accedere al patrimonio del defunto padre, deve onorare un impegno preso in passato dal padre stesso, che consiste nel trascorrere una notte con Tangolita, danzatrice spagnola. Aristide dovrà perciò trovare uno stratagemma per onorare l’impegno senza mettere a repentaglio il suo matrimonio…

Il calendario