Teatro Donizetti, costumi di scena e arredi vintage in vendita a Cavernago - Foto e video

La Fondazione Teatro Donizetti mette in vendita arredi vintage e costumi di scena delle passate produzioni. L’appuntamento è al deposito del Teatro Donizietti, che si trova Cavernago, in via Romanino 43, da venerdì 8 luglio a domenica 10 luglio (orari: 10 - 13.30, 14 - 17.30). Nella prima giornata di vendita l’idea di «portarsi a casa» qualcosa del prestigioso teatro cittadino ha attirato la curiosità di molti. «Molti chiedevano i cappelli - hanno raccontato le addette alla vendita della Fondazione – per lo più volevano costumi di opere liriche. La più gettonata? Lucia di Lammermoor», che però non c’era.