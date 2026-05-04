Teatro Donizetti: Shakespeare chiude la stagione di Prosa

La Stagione di Prosa della Fondazione Teatro Donizetti si conclude nel segno di Shakespeare: da sabato 9 a domenica 17 maggio è infatti in programma nel principale teatro cittadino Riccardo III, capolavoro assoluto del teatro shakesperiano. A portarlo in scena sarà Maria Paiato, nei panni del protagonista, insieme a un nutrito gruppo di attori: Riccardo Bocci, Tommaso Cardarelli, Francesca Ciocchetti, Ludovica D’Auria, Giovanna Di Rauso, Giovanni Franzoni, Igor Horvat, Emiliano Masala, Cristiano Moioli, Lorenzo Vio, Carlotta Viscovo. Regia di Andrea Chiodi. Riduzione e adattamento di Angela Dematté. Scene di Guido Buganza. Costumi di Ilaria Ariemme. Musiche di Daniele D’Angelo. Luci di Cesare Agoni. Trucco e parrucco di Bruna Calvaresi.

Giovedì 14 maggio 2026, presso la Sala Musica del Teatro Donizetti, alle 18, è previsto un incontro con Maria Paiato e la compagnia intorno allo spettacolo. Coordina Maria Grazia Panigada, Direttrice Artistica della Stagione di Prosa e Altri Percorsi.

Tutto il talento e la straordinaria forza di Maria Paiato incontrano il Riccardo III di Shakespeare. Un progetto fortemente voluto dalla stessa attrice veneta che ha preso vita grazie all’intesa con il regista Andrea Chiodi: una corrispondenza nello sguardo sul testo che vuole Paiato nei panni di Re Riccardo l’usurpatore, il genio cattivo, il tipo di uomo politico crudele, machiavellico, più volte preso di mira dal teatro elisabettiano. La sua è un’interpretazione del ruolo maschile che punta a restituire uno Shakespeare fedele all’originale.