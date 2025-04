«Thunderbolts», «Black Bag» e tanto altro. I film in uscita nelle sale bergamasche

La prima novità è il film Marvel «Thunderbolts*», disponibile in italiano e in lingua originale. Diretto da Jake Schreier, segue un gruppo di antieroi costretti dal governo americano a collaborare in una pericolosa missione che potrebbe redimerli dai loro passati misfatti. Tornano sul grande schermo personaggi dell’MCU come Bucky Barnes, Red Guardian, John Walker, Taskmaster, Ghost e Valentina Allegra de Fontaine, oltre ad alcuni nuovi volti. Nel cast, tra gli altri, Florence Pugh e Sebastian Stan.

Black Bag- Doppio gioco

Altra uscita del weekend è un avvincente spy drama diretto da Steven Soderbergh con Cate Blanchett, Michael Fassbender, Pierce Brosnan, Tom Burke. Il titolo è «Black Bag – Doppio gioco». L’agente segreto inglese George Woodhouse deve svolgere una delicata missione: il suo superiore gli ha dato infatti una settimana di tempo per indagare sulla fuga di notizie di un software top-secret dal nome in codice Severus. Tra i cinque agenti del SIS sospettati, c’è anche sua moglie Kathryn. L’uomo si trova così diviso tra l’amore per lei e il dovere nei confronti del proprio Paese.

«Storia di una notte» e «Ho visto un Re»

Segnaliamo poi un paio di novità italiane. «Storia di una notte», che esplora le ricadute di un terribile lutto; diretto da Paolo Costella, con Anna Foglietta, Giuseppe Battiston, Luigi Diberti, Stefania Casini. E poi «Ho visto un re», una fiaba contro la xenofobia di Giorgia Farina, ambientata durante il fascismo e raccontata attraverso gli occhi di un bambino la cui più grande passione è Sandokan; il cast è composto da Edoardo Pesce, Sara Serraiocco, Marco Fiore, Gabriel Gougsa.

Gli altri film in sala

Tra le commedie, sono ancora in sala «In viaggio con mio figlio» con Robert De Niro e «L’amore, in teoria» con Nicolas Maupas; per le famiglie invece ci sono «Moon – Il panda» e «Minecraft» con Jack Black e Jason Momoa.