Tra 2025 e 2026: i tradizionali appuntamenti al Donizetti e al Teatro Sociale

Si avvicina il 2026 e la Fondazione Teatro Donizetti si prepara ad accoglierlo con due appuntamenti diventati ormai tradizionale. Il 31 dicembre, alle 22, il Teatro Donizetti accoglierà cantanti e danzatori della Compagnia Bit, che presenteranno il musical «La fabbrica dei sogni»: un viaggio nel mondo di Alice, Aladin, Mary Poppins, La Sirenetta, La Bella e la Bestia in compagnia di Oniricus, il Mercante dei Sogni. Con, allo scoccare della mezzanotte, il brindisi d’auguri nelle sale storiche del teatro. La mattina del 1° gennaio, alle 11, il Teatro Sociale ospiterà invece il Concerto di Capodanno con l’Orchestra filarmonica italiana.

La fabbrica dei sogni

«La fabbrica dei sogni» è uno spettacolo pensato per tutta la famiglia, con incantevoli cambi di costumi, ballato, recitato e cantato dal vivo. Gli spettatori saranno condotti in terre lontane, in castelli incantati e per mari burrascosi, dove onde impetuose si infrangono su scogliere di meravigliose sirene. «La fabbrica dei sogni» è la fabbrica che tutti hanno sempre sognato. È la fabbrica dove si produce tutta la nostra immaginazione, per dar vita a ciò che è sempre stato vivo dentro di noi ma che spesso dimentichiamo. I sogni lasciati indietro, che si crede possano appartenere solo all’infanzia, sono in realtà la chiave per accedere alle verità più profonde e dar spazio all’intensità delle emozioni. Nella fabbrica dei sogni, costruire sogni non costa nulla; in questo luogo magico si lavora per regalare i sogni a coloro che hanno smesso di sognare. E così si può salire sul tappeto volante di Aladin verso l’oriente, oppure attraversare boschi e regni incantati, entrare nella foresta del Re Leone o volare con Mary Poppins. Nello spettacolo della Compagnia Bit si verifica tutta la magia del teatro: il sogno si realizza sul palcoscenico, nelle luci e nei colori dei costumi; i sognatori sono gli spettatori, ma anche gli artisti che rappresentano tutti quei personaggi delle favole così care a menti che per un attimo, un attimo soltanto, possono di nuovo ritornare libere di fantasticare. Regia e coreografie di Melina Pellicano. Adattamenti musiche di Marco Caselle. Costumi di Marco Caudera. Con Mario Levis nei panni di Oniricus. I biglietti vanno dai 40 agli 80 euro.

Un momento de «La fabbrica dei sogni»

Il Concerto di Capodanno

Il Concerto di Capodanno sarà un viaggio attraverso i capolavori di Johann Strauss II e Johann Strauss I. I valzer, le polke e le marce che hanno reso celebre la dinastia Strauss saranno eseguiti dall’Orchestra filarmonica italiana, creando un’atmosfera di pura magia e eleganza. La famiglia Strauss ha lasciato un’impronta indelebile nella storia della musica viennese, regalando al mondo alcuni dei valzer e delle polke più celebri di tutti i tempi. Johann Strauss II, noto come il «Re del Valzer», ha composto capolavori come «Sul bel Danubio blu» e «Voci di primavera», che evocano immagini di eleganza e festosità. Suo padre, Johann Strauss I, ha dato vita alla famosa «Radetzky-Marsch», un brano che incarna lo spirito marziale e patriottico dell’epoca. L’Orchestra filarmonica italiana è caratterizzata da un repertorio vastissimo che include non solo proposte melodrammatiche, sinfoniche, cameristiche e coreutiche, ma anche produzioni meno mainstream e più contemporanee. Ad apprezzarla non vi sono infatti solamente i tradizionali «circuiti teatrali» italiani, ma anche spazi e pubblici più trasversali, in grado di apprezzare il contributo che un’orchestra di professionisti garantisce a pressoché qualunque stile musicale. Biglietto intero a 30 euro, ridotto a 25 euro. Grazie alla convenzione tra Fondazione e Atb, sarà possibile usufruire gratuitamente dei mezzi pubblici urbani per e da Città Alta, presentando il biglietto di ingresso al teatro.

Info e biglietti