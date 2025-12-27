Burger button
Cultura e Spettacoli / Bergamo Città
Sabato 27 Dicembre 2025

Tra 2025 e 2026: i tradizionali appuntamenti al Donizetti e al Teatro Sociale

MUSICA. Il 31 dicembre il musical «La fabbrica dei sogni», il 1° gennaio il classico «Concerto di Capodanno».

Redazione Web
Redazione Web
L’Orchestra filarmonica italiana sarà protagonista al Teatro Sociale il 1° gennaio
L’Orchestra filarmonica italiana sarà protagonista al Teatro Sociale il 1° gennaio

Bergamo

Si avvicina il 2026 e la Fondazione Teatro Donizetti si prepara ad accoglierlo con due appuntamenti diventati ormai tradizionale. Il 31 dicembre, alle 22, il Teatro Donizetti accoglierà cantanti e danzatori della Compagnia Bit, che presenteranno il musical «La fabbrica dei sogni»: un viaggio nel mondo di Alice, Aladin, Mary Poppins, La Sirenetta, La Bella e la Bestia in compagnia di Oniricus, il Mercante dei Sogni. Con, allo scoccare della mezzanotte, il brindisi d’auguri nelle sale storiche del teatro. La mattina del 1° gennaio, alle 11, il Teatro Sociale ospiterà invece il Concerto di Capodanno con l’Orchestra filarmonica italiana.

La fabbrica dei sogni

«La fabbrica dei sogni» è uno spettacolo pensato per tutta la famiglia, con incantevoli cambi di costumi, ballato, recitato e cantato dal vivo. Gli spettatori saranno condotti in terre lontane, in castelli incantati e per mari burrascosi, dove onde impetuose si infrangono su scogliere di meravigliose sirene. «La fabbrica dei sogni» è la fabbrica che tutti hanno sempre sognato. È la fabbrica dove si produce tutta la nostra immaginazione, per dar vita a ciò che è sempre stato vivo dentro di noi ma che spesso dimentichiamo. I sogni lasciati indietro, che si crede possano appartenere solo all’infanzia, sono in realtà la chiave per accedere alle verità più profonde e dar spazio all’intensità delle emozioni. Nella fabbrica dei sogni, costruire sogni non costa nulla; in questo luogo magico si lavora per regalare i sogni a coloro che hanno smesso di sognare. E così si può salire sul tappeto volante di Aladin verso l’oriente, oppure attraversare boschi e regni incantati, entrare nella foresta del Re Leone o volare con Mary Poppins. Nello spettacolo della Compagnia Bit si verifica tutta la magia del teatro: il sogno si realizza sul palcoscenico, nelle luci e nei colori dei costumi; i sognatori sono gli spettatori, ma anche gli artisti che rappresentano tutti quei personaggi delle favole così care a menti che per un attimo, un attimo soltanto, possono di nuovo ritornare libere di fantasticare. Regia e coreografie di Melina Pellicano. Adattamenti musiche di Marco Caselle. Costumi di Marco Caudera. Con Mario Levis nei panni di Oniricus. I biglietti vanno dai 40 agli 80 euro.

Un momento de «La fabbrica dei sogni»
Un momento de «La fabbrica dei sogni»

Il Concerto di Capodanno

Il Concerto di Capodanno sarà un viaggio attraverso i capolavori di Johann Strauss II e Johann Strauss I. I valzer, le polke e le marce che hanno reso celebre la dinastia Strauss saranno eseguiti dall’Orchestra filarmonica italiana, creando un’atmosfera di pura magia e eleganza. La famiglia Strauss ha lasciato un’impronta indelebile nella storia della musica viennese, regalando al mondo alcuni dei valzer e delle polke più celebri di tutti i tempi. Johann Strauss II, noto come il «Re del Valzer», ha composto capolavori come «Sul bel Danubio blu» e «Voci di primavera», che evocano immagini di eleganza e festosità. Suo padre, Johann Strauss I, ha dato vita alla famosa «Radetzky-Marsch», un brano che incarna lo spirito marziale e patriottico dell’epoca. L’Orchestra filarmonica italiana è caratterizzata da un repertorio vastissimo che include non solo proposte melodrammatiche, sinfoniche, cameristiche e coreutiche, ma anche produzioni meno mainstream e più contemporanee. Ad apprezzarla non vi sono infatti solamente i tradizionali «circuiti teatrali» italiani, ma anche spazi e pubblici più trasversali, in grado di apprezzare il contributo che un’orchestra di professionisti garantisce a pressoché qualunque stile musicale. Biglietto intero a 30 euro, ridotto a 25 euro. Grazie alla convenzione tra Fondazione e Atb, sarà possibile usufruire gratuitamente dei mezzi pubblici urbani per e da Città Alta, presentando il biglietto di ingresso al teatro.

Info e biglietti

Teatro Donizetti: piazza Cavour 15, Bergamo. Tel 35.4160 601/602/603. Biglietteria aperta da martedì a sabato dalle 16 alle 20, festivi esclusi. Domenica e festivi solo nelle date di spettacolo, un’ora e mezza prima dell’inizio.
Teatro Sociale: via Colleoni 4, Bergamo. Tel 035.4160691. Apertura al pubblico: solo nei giorni di spettacolo un’ora e mezza prima dell’inizio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

