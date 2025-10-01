Burger button
Cultura e Spettacoli / Bergamo Città
Mercoledì 01 Ottobre 2025

«Tra Palco e Realtà» a ChorusLife con i protagonisti di Amici e Ballando con le stelle

LO SPETTACOLO. Domenica 5 ottobre piazza del Sagittario a ChorusLife diventa il palcoscenico di «Tra Palco e Realtà – Il Tour»: un varietà dal ritmo televisivo, tra musica, danza, intrattenimento e parole, per 90 minuti di spettacolo continuativo.

Domenica 5 ottobre piazza del Sagittario a ChorusLife diventa il palcoscenico di «Tra Palco e Realtà – Il Tour»: un varietà dal ritmo televisivo, tra musica, danza, intrattenimento e parole, per 90 minuti di spettacolo continuativo.

A guidare la serata ci saranno Garrison Rochelle, coreografo e volto storico del piccolo schermo, e Klaudia Pepa, ballerina e art director dello spettacolo: una coppia d’esperienza che accompagnerà il pubblico in una scaletta senza sosta che vedrà ogni artista salire in scena in doppia veste - il performer che si esibisce e la persona che racconta sogni, traguardi e fragilità - trasformando il varietà in un racconto corale tra intrattenimento e confessione.

Il tour, che sta attraversando l’Italia, approda a Bergamo con un cast capace di parlare a pubblici diversi. Alberto Urso, tenore e polistrumentista vincitore di Amici 2019, porta il suo pop-lirico; Marco Carta torna con l’energia dell’interprete capace di vincere Amici (2008) e Sanremo (2009) con La forza mia; Silvia Salemi, firma e voce tra le più riconoscibili della scena italiana, aggiunge classe e repertorio.

La danza alza l’asticella con Pasquale La Rocca (più volte campione nelle edizioni internazionali di Ballando con le Stelle) e con un nucleo di protagonisti dal respiro internazionale, fra cui Chanelle Anthony. Spazio di casa a Christian Stefanelli, talento bergamasco passato da Amici al musical Notre Dame de Paris e oggi nel corpo di ballo della nuova edizione di Tale e Quale Show. Accanto a loro, il gruppo di ballo selezionato e diretto da Klaudia Pepa - Rita Pompili, Serena Marchese, Gioia Chiarini, Claudia Bentrovato, Claudia Sciuti, Gaia Marcaccioli - per un impianto coreografico costruito su ritmo, precisione e impatto.

Appuntamento a ChorusLife Bergamo, domenica 5 ottobre 2025, in piazza del Sagittario dalle ore 18.30 alle 20.30. Biglietti su trapalcoerealta.it.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Arte, cultura, intrattenimento
cinema
musica
danza
Televisione
Garrison Rochelle
Alberto Urso
Marco Carta
Amici
Ballando con le stelle
ChorusLife