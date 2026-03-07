«Tu che carta sei?». La risposta nei mazzi esposti alla Carrara

Scoprire il mondo dei Tarocchi, la loro storia e la loro fortuna dal Quattrocento fino ai nostri giorni, attraverso visite guidate in mostra arricchite dagli approfondimenti di un esperto tarologo, e appuntamenti speciali serali.

In occasione della mostra «Tarocchi. Le origini, le carte, la fortuna» (in corso fino al 2 giugno) Accademia Carrara propone un calendario di attività speciali con esperti, per immergersi in un percorso che ripercorre l’evoluzione dei Tarocchi, nati come gioco di carte nelle corti rinascimentali per poi divenire strumenti di divinazione nel Settecento e conoscere nei secoli una straordinaria diffusione grazie al loro inesauribile fascino.

L’esposizione

La mostra è frutto di un progetto atteso da tempo: dopo oltre un secolo vengono riunite le 74 carte del Mazzo Colleoni, il più completo al mondo tra quelli antichi, oggi conservate tra l’Accademia Carrara di Bergamo, The Morgan Library & Museum di New York e una collezione privata. La mostra, a cura di Paolo Plebani, è realizzata in collaborazione con The Morgan Library & Museum di New York e presenta prestiti straordinari provenienti da importanti istituzioni internazionali, tra cui la Bibliothèque Nationale de France di Parigi, la Beinecke Rare Book and Manuscript Library della Yale University e la Biblioteca Nazionale di Firenze.

«Tu che carta sei?»

Dall’8 a domenica 22 marzo, tutti i giorni è in programma la visita speciale Allegorie arcane: «Tu che carta sei?», un percorso a due voci con una guida del museo e il tarologo Giacomo Isidori (allievo di Marianne Costa, autrice di libri e co-autrice de La Via dei Tarocchi con Alejandro Jodorowsky), esperto nell’interpretazione degli Arcani. Un viaggio nell’arte, dal Rinascimento ai giorni nostri, in cui le carte e i loro personaggi diventano protagonisti di un dialogo «a 22 voci», ricco di allegorie e significati.

Il venerdì apertura serale