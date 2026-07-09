Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI EDITORIALI IL PUNTO IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA IL PUNTO (CLONE) LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC STORYLAB VOLONTARIATO

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A CLASSIFICHE

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA NEWS IN TEMPO REALE

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cultura e Spettacoli / Bergamo Città Giovedì 09 Luglio 2026

Tutte le novità al cinema: le uscite del weekend

AL CINEMA. In attesa delle grandi uscite della seconda metà del mese, da «Odissea» di Christopher Nolan al nuovo «Spider-Man», questa settimana il cartellone dei cinema italiani si muove con passo più tranquillo: nel weekend dell’11 e 12 luglio le novità principali sono soltanto un paio, ma molto diverse tra loro

Lettura 1 min.
Giorgia Pollastri
Giorgia Pollastri
Tutte le novità al cinema: le uscite del weekend
Il film «Supergirl»

In attesa delle grandi uscite della seconda metà del mese, da «Odissea» di Christopher Nolan al nuovo «Spider-Man», questa settimana il cartellone dei cinema italiani si muove con passo più tranquillo: nel weekend dell’11 e 12 luglio le novità principali sono soltanto un paio, ma molto diverse tra loro.

Si parte dalla commedia, con «Election Day», produzione italiana scritta e diretta da Giorgio Amato. Il film punta su un cast riconoscibile, guidato da Angela Finocchiaro e Giorgio Tirabassi, affiancati tra gli altri da Antonio Gerardi, Crisula Stafida e Giulia Gualano. Al centro della storia c’è una giornata politica destinata a complicarsi, tra ambizioni pubbliche, fragilità private e quella pressione continua che oggi arriva anche dai social. Il tono è quello della commedia, ma lo sguardo prova ad allargarsi a temi molto attuali: il giudizio immediato, la costruzione dell’immagine, il confine sottile tra successo e caduta.

Si cambia completamente atmosfera con l’horror «La casa - Il rogo del male», diretto da Sébastien Vanicek. La pellicola appartiene al celebre universo nato con «La casa» di Sam Raimi e si presenta come un nuovo capitolo duro, fisico, molto orientato verso il terrore esplicito. Nel cast ci sono Souheila Yacoub, Luciane Buchanan e Hunter Doohan. L’opera si aggiunge alla lista di horror estivi già usciti, tra cui «Backrooms», «Obsession» e «Scary Movie 6».

Per il resto, in attesa dei titoli più celebri di luglio, restano ancora in sala «Supergirl» con Milly Alcock, «Disclosure Day» di Steven Spielberg, i film d’animazione «Minions & Monsters» e «Toy Story 5», per chi volesse recuperarli.

Da ricordare infine la promozione Cinema Revolution, che fino al 20 settembre consente di vedere nelle sale aderenti i film italiani ed europei al prezzo speciale di 3,50 euro. Un’occasione in più per recuperare anche le produzioni nazionali e continentali durante la stagione estiva.

Scopri qui la programmazione completa delle sale bergamasche: https://www.ecodibergamo.it/cinema/.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Televisione
storia
cinema
Arte, cultura, intrattenimento
EcoDiBergamo
Youtube