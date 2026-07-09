Tutte le novità al cinema: le uscite del weekend

In attesa delle grandi uscite della seconda metà del mese, da «Odissea» di Christopher Nolan al nuovo «Spider-Man» , questa settimana il cartellone dei cinema italiani si muove con passo più tranquillo: nel weekend dell’11 e 12 luglio le novità principali sono soltanto un paio, ma molto diverse tra loro.

Si parte dalla commedia, con «Election Day», produzione italiana scritta e diretta da Giorgio Amato. Il film punta su un cast riconoscibile, guidato da Angela Finocchiaro e Giorgio Tirabassi, affiancati tra gli altri da Antonio Gerardi, Crisula Stafida e Giulia Gualano. Al centro della storia c’è una giornata politica destinata a complicarsi, tra ambizioni pubbliche, fragilità private e quella pressione continua che oggi arriva anche dai social. Il tono è quello della commedia, ma lo sguardo prova ad allargarsi a temi molto attuali: il giudizio immediato, la costruzione dell’immagine, il confine sottile tra successo e caduta.