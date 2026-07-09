Tutte le novità al cinema: le uscite del weekend
AL CINEMA. In attesa delle grandi uscite della seconda metà del mese, da «Odissea» di Christopher Nolan al nuovo «Spider-Man», questa settimana il cartellone dei cinema italiani si muove con passo più tranquillo: nel weekend dell’11 e 12 luglio le novità principali sono soltanto un paio, ma molto diverse tra loroLettura 1 min.
In attesa delle grandi uscite della seconda metà del mese, da «Odissea» di Christopher Nolan al nuovo «Spider-Man», questa settimana il cartellone dei cinema italiani si muove con passo più tranquillo: nel weekend dell’11 e 12 luglio le novità principali sono soltanto un paio, ma molto diverse tra loro.
Si parte dalla commedia, con «Election Day», produzione italiana scritta e diretta da Giorgio Amato. Il film punta su un cast riconoscibile, guidato da Angela Finocchiaro e Giorgio Tirabassi, affiancati tra gli altri da Antonio Gerardi, Crisula Stafida e Giulia Gualano. Al centro della storia c’è una giornata politica destinata a complicarsi, tra ambizioni pubbliche, fragilità private e quella pressione continua che oggi arriva anche dai social. Il tono è quello della commedia, ma lo sguardo prova ad allargarsi a temi molto attuali: il giudizio immediato, la costruzione dell’immagine, il confine sottile tra successo e caduta.
Si cambia completamente atmosfera con l’horror «La casa - Il rogo del male», diretto da Sébastien Vanicek. La pellicola appartiene al celebre universo nato con «La casa» di Sam Raimi e si presenta come un nuovo capitolo duro, fisico, molto orientato verso il terrore esplicito. Nel cast ci sono Souheila Yacoub, Luciane Buchanan e Hunter Doohan. L’opera si aggiunge alla lista di horror estivi già usciti, tra cui «Backrooms», «Obsession» e «Scary Movie 6».
Per il resto, in attesa dei titoli più celebri di luglio, restano ancora in sala «Supergirl» con Milly Alcock, «Disclosure Day» di Steven Spielberg, i film d’animazione «Minions & Monsters» e «Toy Story 5», per chi volesse recuperarli.
Da ricordare infine la promozione Cinema Revolution, che fino al 20 settembre consente di vedere nelle sale aderenti i film italiani ed europei al prezzo speciale di 3,50 euro. Un’occasione in più per recuperare anche le produzioni nazionali e continentali durante la stagione estiva.
Scopri qui la programmazione completa delle sale bergamasche: https://www.ecodibergamo.it/cinema/.
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