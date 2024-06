Tutti i film nelle sale della Bergamasca. Promozione ticket a 3,50 euro

Questo weekend porta al cinema parecchie novità. Partiamo con l’atteso «Kinds of Kindness» di Yorgos Lanthimos, che riunisce alcuni degli attori che hanno lavorato con il regista anche in «Povere Creature», pellicola che agli ultimi Oscar ha conquistato ben quattro statuette: nel cast vediamo infatti di nuovo Emma Stone e Willem Dafoe, a cui si aggiungono Jesse Plemons, Margaret Qualley, Hong Chau, Joe Alwyn, Mamoudou Athie e Hunter Schafer. «Kinds of Kindness» è una favola in tre atti con tre diversi protagonisti: un uomo in balia degli eventi che cerca di riprendere il controllo della propria vita; un poliziotto preoccupato dal fatto che la moglie scomparsa in mare sia tornata e sembri un’altra persona; e una donna determinata a trovare un individuo che possa diventare un prodigioso leader spirituale. Una pellicola che, attraverso la particolare ironia del regista, esplora l’assurdo della nostra società e delle sue regole. Il film è disponibile anche in lingua originale.

Segnaliamo poi «La stanza degli omicidi», che combina action, giallo e commedia e porta sullo schermo un cast di tutto rispetto, composto da Samuel L. Jackson, Uma Thurman e Joe Manganiello. Il film racconta le vicende di un sicario di nome Reggie, del suo capo e di un mercante d’arte. Mentre i tre sono alle prese con un piano di riciclaggio di denaro, qualcosa va storto...

Il 10, 11 e 12 giugno nei cinema ci sarà invece un evento speciale per gli appassionati di anime: dopo il grande successo raccolto in Giappone, arriva anche in Italia «The Tunnel to Summer – The Exit of Goodbyes» di Tomohisa Taguchi. La trama ruota attorno al tunnel di Urashima che, secondo una leggenda, può trasformare in realtà il sogno di chiunque lo attraversi. C’è però un prezzo da pagare: ogni secondo, minuto e ora passati nel tunnel si traducono in ore, giorni e anni una volta tornati nel mondo reale. Il protagonista della storia è Kaoru, un ragazzo dal passato (e dal presente) tragico, che decide di utilizzare il tunnel per esaudire un profondo desiderio. Insieme a lui c’è Anzu, una studentessa appena trasferitasi nella scuola di Kaoru che sembra disposta a tutto per raggiungere i propri obiettivi. Ma quanto tempo saranno disposti a «spendere» per inseguire i loro sogni?

In sala anche la commedia di produzione italiana «Hotspot – Amore senza rete», che gioca sugli incontri fortuiti… o del destino? Un’avventura romantica con protagonista una rete wi-fi. Il cast è composto da Francesco Arca, Denise Tantucci e Anna Lucia Pierro.

Cinema all’aperto

Chiudiamo la rassegna di oggi ricordando che anche quest’anno torna la manifestazione «Cinema all’aperto – Arena Santa Lucia», che ogni estate propone proiezioni sotto le stelle nel suggestivo chiostro di via Santa Lucia 14 a Bergamo. La rassegna dal 9 giugno al 30 agosto offrirà i migliori film d’essai della stagione, ma anche anteprime, eventi speciali, incontri con gli autori, film in versione originale, classici e film per famiglie.

I biglietti sono disponibili a prezzo scontato: Arena Santa Lucia aderisce infatti alle iniziative del Ministero della Cultura «Cinema in festa» – che consentirà di vedere tutti i film, italiani e internazionali, a solo 3.50 euro dal 9 al 13 giugno – e a «Cinema Revolution», che dal 14 giugno per tutta l’estate renderà visibili le produzioni italiane ed europee a soli 3.50 euro. Gli altri film di «Cinema all’aperto – Arena Santa Lucia» costeranno 6.50 euro (6 euro il biglietto ridotto). L’inaugurazione è prevista domenica 9 giugno con l’ultimo film di Guédiguian «E la festa continua!», che racconta la storia della passione politica di una donna che si mette in gioco per la propria comunità. Si prosegue poi con il primo dei film in versione originale con i sottotitoli in italiano che sono in calendario tutti i lunedì sera: «Challengers» di Luca Guadagnino lunedì 10 giugno. Seguiranno nelle settimane successive «Anselm», «Back to Black» e «One Love Bob Marley», alternati a serate dedicate a capolavori restaurati della storia del cinema come «Quarto potere», «Il grande Lebowski» e «Toro scatenato». Tra i film d’essai che occupano gran parte del programma, «Perfect Days», «Un mondo a parte», «C’è ancora domani», «Povere Creature» e tanti altri. Diverse serate dedicate anche alle famiglie con «Kung Fu Panda 4», «Il ragazzo e l’airone», «Il mio amico Robot», «Wonka» e «L’ultima volta che siamo stati bambini». La programmazione completa è consultabile qui: https://www.sas.bg.it/cinema-arena-santa-lucia/programmazione-e-news/programma-arena-santa-lucia-25326