Tutti i vincitori degli Oscar 2026, l’elenco completo

Hollywood ha scelto: Una Battaglia Dopo l’Altra di Paul Thomas Anderson è stato incoronato dai 10.000 e passa membri dell’Academy come miglior film al termine di una cerimonia che ha visto un duello fino all’ultimo con Sinners - I Peccatori di Ryan Coogler.

Sei statuette

La commedia drammatica sugli ex rivoluzionari alle prese con le conseguenze del loro passato ha conquistato in tutto sei statuette, anche per la miglior regia - il primo Oscar per il cineasta di Magnolia, Licorice Pizza e Il Filo Nascosto dopo 11 nomination, per l’attore non protagonista (Sean Penn che ha disertato la cerimonia, diretto, si dice, in Ucraina) la sceneggiatura non originale (l’ispirazione è Vineland di Thomas Pynchon), il montaggio e, per la prima volta nella storia degli Oscar, il casting.

Dopo aver vinto quasi tutti i principali premi della stagione — tra cui Golden Globe, Bafta, registi e produttori – Anderson era il favorito della vigilia anche se, sul fronte delle candidature (13) era stato battuto dalle 16 di Sinners, la saga su vampiri e razzismo nel sud segregato scritto e diretto da Coogler che ha vinto per la sceneggiatura originale, il miglior attore protagonista (Michael B. Jordan ha spiazzato in zona cesarini Timothee Chalamet), la colonna sonora dello svedese Ludwig Gorannson e la fotografia di Autumn Durald Arkapaw, la prima donna, e la prima donna di colore, a vincere l’Oscar in un settore storicamente maschile. Senza sorprese la statuetta per la migliore attrice protagonista: è andata all’irlandese Jessie Buckley per Hamnet mentre Amy Madigan ha vinto come migliore non protagonista per l’horror Warriors. Scontato anche l’Oscar alla miglior canzone originale, Golden di KPop Demon Hunters.

Italia

Per l’Italia, rimasta fuori dopo il flop di Familia, c’è stato un premio di consolazione con Valentina Merli co-produttrice del corto live action Two People Exchanging Saliva. In una edizione che ha visto candidati provenienti da 31 paesi, c’era attesa per le nove nomination del norvegese Sentimental Value di Joachim Trier che ha vinto solo per il miglior film internazionale. E anche il cinema iraniano, che aveva in corsa Jafar Panahi (Un Semplice Incidente) e il documentario Scalfire La Roccia, è rimasto a bocca asciutta. Con Javier Bardem salito sul palco con lo slogan «Free Palestine», è stato il team dietro il documentario premiato Mr. Nobody Against Putin a denunciare con forza i governi che

«ammazzano i loro cittadini sulle strade».

Tutti i premiati