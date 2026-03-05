Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cultura e Spettacoli / Hinterland Giovedì 05 Marzo 2026

«Un bel giorno» in sala con De Luigi e Raffaele - Foto

L’ANTEPRIMA. Nella serata di mercoledì 4 marzo i due attori all’Uci di Orio hanno presentato al pubblico il nuovo film su rinascite e nuove possibilità.

Virginia Raffaele e Fabio De Luigi a Orio per presentare il nuovo film «Un bel giorno»
Virginia Raffaele e Fabio De Luigi a Orio per presentare il nuovo film «Un bel giorno»
(Foto di Colleoni)

L’Uci Cinemas di Orio al Serio ha ospitato l’anteprima di «Un Bel Giorno», nelle sale da oggi, 5 marzo, alla presenza dei protagonisti Fabio De Luigi e Virginia Raffaele. La serata si è aperta con un saluto coinvolgente dei due attori, nel segno delle risate e degli applausi. Nessuna analisi approfondita della trama, nessuna anticipazione dettagliata per togliere nulla alla visione poi del film. Fabio De Luigi e Virginia Raffaele hanno preferito affidare un’ora e mezza di proiezione allo sguardo dei numerosi spettatori che per l’occasione hanno riempito la sala. C’erano soprattutto giovani ma anche alcuni adulti. «Speriamo vi diverta e vi emozioni», ha detto De Luigi, sintetizzando lo spirito della produzione.
Sala piena a Orio
Sala piena a Orio

La necessità di autenticità

L’atmosfera è stata quella delle occasioni autentiche, in cui il cinema torna a essere esperienza condivisa. Qualcuno è riuscito a fare un selfie con gli artisti all’uscita del locale, approfittando di un momento di relax dopo il saluto. Tra sorrisi e qualche battuta scambiata al volo, l’incontro improvvisato ha reso la serata ancora più speciale per i fan presenti. Pur mantenendo il tono leggero della commedia, «Un Bel Giorno» affronta temi universali come la rinascita, le seconde possibilità e la capacità di rimettersi in gioco. Attraverso i personaggi di Tommaso e Lara, il film riflette sulle relazioni e sulla necessità di autenticità, alternando momenti di ironia a passaggi più intimi.

La comicità, cifra stilistica di De Luigi, si intreccia con la sensibilità interpretativa di Raffaele, dando vita a un racconto che punta sull’equilibrio tra emozione e divertimento. L’anteprima di Orio al Serio ha confermato quanto il contatto diretto tra artisti e spettatori sia ancora centrale nell’esperienza cinematografica. Nessun discorso programmatico, ma una presenza discreta e riconoscente, suggellata da un semplice ringraziamento dei due attori: «Grazie, speriamo vi piaccia. E se vi piacerà diffondete il verbo». Da oggi il film sarà nelle sale italiane, pronto a incontrare un pubblico più ampio e a proseguire quel dialogo iniziato in sala, tra risate, emozione e condivisione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Orio al Serio
Arte, cultura, intrattenimento
cinema
Intrattenimento (generico)
Mass Media
Televisione
Fabio De Luigi
Virginia Raffaele
uci cinemas