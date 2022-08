Una vita di colonne sonore, i fratelli De Angelis sul palco di piazzale Alpini

Archiviato il successo dei concerti di primavera, al Brancaccio (Roma) e agli Arcimboldi (Milano), gli Oliver Onions hanno scelto Bergamo per l’unica data estiva del «Future Memorabilia Tour» il 27 agosto al Nxt Station di piazzale Alpini (ore 21.15; accesso gratuito sino alle 19; biglietti disponibili). In occasione del concerto di Guido e Maurizio De Angelis con la band, BG Comics organizza un raduno di Dune Buggy e un incontro con Alberto Baldisserotto, disegnatore dei fumetti di Bud Spencer e Terence Hill. I De Angelis sono i «fratelli colonna sonora»: ne hanno realizzate più di 120 sino agli anni ’80, scrivendo musica per gli sceneggiati tv: da «Sandokan» a «Furia», sino alle colonne sonore dei film con Bud Spencer e Terence Hill. Una grande produzione musicale che è entrata nell’immaginario collettivo di almeno tre generazioni di ascoltatori cresciuti con hit come «Dune Buggy», «Orzowei», «Sherrif», «Bulldozer». «Non può immaginare la gioia che ci dà il fatto di vedere ai nostri concerti il nonno con il figlio e il nipotino di otto o dieci anni», spiega Guido De Angelis.