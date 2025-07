Una vita intensa tra gli alti e i bassi della musica: si è spento a 77 anni Titta Colleoni

Chi era Titta Colleoni

C’è stato un tempo in cui il meglio della musica alternativa italiana passava da Suisio , suonando al campanello di casa Colleoni. Era lo stesso periodo in cui, come spiegava lo stesso Titta Colleoni in una nostra intervista , «i produttori facevano ancora i produttori e i talenti li andavano a cercare negli studi di registrazione e nei locali».

Si parla degli anni Settanta, nel periodo che va dal 1972, anno dell’uscita di «Fetus» primo album di Franco Battiato, fino al 1976 circa. Anni in cui Titta suonava nei Perdio, trio bergamasco composto da basso, tastiera e batteria e riconosciuto come uno dei pionieri del prog italiano. Ma sono anche gli anni dell’uscita di «Non farti cadere le braccia», esordio discografico di Edoardo Bennato e di «Arbeit macht frei», storico disco degli Area.

La collaborazione con Battiato e Bennato

Titta collaborò con Franco Battiato , tanto che il cantautore siciliano frequentò Suisio e Bottanuco e in sala prova sperimentavano con i sintetizzatori, una novità assoluta all’epoca. L’album che più di tutti sancisce la collaborazione fra il tastierista bergamasco e Battiato fu « Sulle corde di Aries », terza pubblicazione per l’etichetta Bla Bla del maestro siciliano.

Collaborò anche con Edoardo Bennato che andò a Suisio passando le giornate con Titta in un osteria in Città Alta che aveva il pianoforte per arrangiare i pezzi, poi in un alberghetto di Oltre il Colle dove lavorarono al il disco «Non farti cadere le braccia» che alla fine fu registrato a Milano.