Ve li siete persi? Lab 80 riavvolge la cinestagione

Prende il via, giovedì 13 giugno, per concludersi domenica 8 settembre, «Esterno Notte», la storica rassegna di cinema all’aperto organizzata da Lab 80 e ospitata, sin dalla prima edizione dell’ormai lontano 1983, nel cortile della Biblioteca Caversazzi, di via Tasso, 4 a Bergamo (info: www.lab80.it).

Il via giovedì con il film di Woody Allen «Coup de chance – Un colpo di fortuna» (ore 21.30). Il giorno dopo, venerdì 14, verrà presentato «Il teorema di Margherita» e quindi, sabato 15 e domenica 16, il film di e con Paola Cortellesi «C’è ancora domani», vero e proprio caso cinematografico della scorsa stagione, non solo per l’incasso stratosferico, ma per il dibattito che ha suscitato all’interno del più o meno asfittico panorama cinematografico italiano: da vedere e, soprattutto, da rivedere.

L’odio e i giorni perfetti

A seguire saranno presentati «Palazzina Laf» di e con Michele Riondino, la replica di «Un colpo di fortuna», e la riedizione de «L’odio» di Mathieu Kassovitz con un giovanissimo e trucido Vincent Cassel, film definito come «un piccolo gioiello capace di ritagliarsi a pieno diritto un posto tra i film europei di culto degli anni Novanta».

Potrebbe mancare «Perfect Days» di Wim Wenders? Certo che no, e infatti è programmato per giovedì 20. Ma come sanno gli affezionati spettatori della rassegna, Esterno Notte ripropone da un lato, il meglio dei film presentati nella scorsa stagione e, dall’altro, alcuni classici del passato che riscuotono sempre un grande successo. Da questo punto di vista segnaliamo già l’appuntamento del 31 luglio con la proiezione del film «Die Puppe» (La bambola di carne, 1919) di Ernst Lubitsch, sonorizzato dal vivo da Paolo Spaccamonti e Ramon Moro.

Cinema Revolution

Posto che i titoli e i dettagli del programma sono visibili e scaricabili dal sito, gli organizzatori ci tengono a sottolineare che «la prima novità dell’estate è che torna Cinema Revolution: anche quest’anno, grazie al contributo del MIC, il grande cinema italiano ed europeo è al prezzo speciale di 3,50 euro». E che «all’interno dell’Arena si troverà il servizio bar e il distributore gratuito di acqua, naturale o gasata, a temperatura ambiente o fresca: un’idea per ridurre al massimo ogni tipo di spreco e rendere accessibile a chiunque uno dei beni più preziosi. Non troverai bottiglie ma borracce (ma puoi anche portare la tua!), niente bicchieri in plastica ma solo compostabili, a un costo simbolico. E quest’anno siamo anche su WhatsApp: iscriviti al canale Lab 80 cinema e riceverai tutte le informazioni, gli aggiornamenti e gli eventuali spostamenti». Il biglietto costa 6,50 euro. Ridotto soci ARCI, ACLI, Immaginare Orlando, abbonati Carrara Card, over 65, under 27, 5,50 euro. Tesserati Laboratorio 80, 4,50 euro, carnet 5 ingressi, 18 euro. Evento speciale Mercoledì da leoni: 10 euro, ridotto Donatori Support BFM 2024 e Tesserati Laboratorio 80, 8 euro. E ogni mercoledì, 1 euro del prezzo del biglietto è devoluto all’Associazione BFM Onlus.

Dal Buthan alla porta accanto