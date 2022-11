«Vecchia sarai tu!»: al Teatro Qoelet riflessioni sull’età che avanza

«Vecchia sarai tu!» è il titolo provocatorio dello spettacolo teatrale di e con Antonella Questa,regia di Francesco Brandi, organizzato da Fondazione Artet per sensibilizzare la popolazione sul tema dell’invecchiamento attivo . L’appuntamento è per domenica 13 novembre dalle 21 al Cineteatro Qoelet di Redona, via Leone XIII. La serata vuole portare lo spettatore a riflettere su quanto la vecchiaia possa essere un dono e regalare ancora momenti ricchi e belli.