Viaggio intorno all’essere umano. Torna «Sapiens Festival»: 12 incontri tra Bergamo e Brescia

La rassegna Sapiens, alla sua III edizione , vuole riportare al centro un tema passato forse un po’ in secondo piano: l’essere umano . Questo viaggio all’interno della macchina umana sarà condotto da 13 sapienti : scienziati, psichiatri, filosofi, matematici, economisti, divulgatori, grandi viaggiatori e narratori. Ospiti che guideranno il pubblico grazie a 12 incontri allestiti in sei comuni bresciani e bergamaschi, in un calendario che abbraccia i mesi di settembre e ottobre.