Viaggio con l’arte alle «Ragioni della speranza»: tappa in Val Cavallina - Video

Continua il percorso de «Le Ragioni della speranza» con monsignor Dario Edoardo Viganò alla scoperta della bellezza e del suo legame con la Parola. Terza tappa: Trescore Balneario, in Val Cavallina, tra il verde degli alberi, dei prati e il blu del vicino lago d’Endine. Un luogo ricco di storia e arte, il cui gioiello più luminoso è il ciclo di affreschi di Lorenzo Lotto all’interno della Cappella Suardi. Un vero e proprio capolavoro del Rinascimento. La puntata andrà in onda su Rai 1 sabato 27 aprile alle 16,30, con replica domenica 28 aprile alle 6,15.

Il programma

Monsignor Viganò torna alle «Ragioni della speranza» (storico programma della prima rete Rai, frutto della collaborazione tra il servizio pubblico e la Conferenza episcopale italiana, dedicato al commento del Vangelo della domenica) con un nuovo ciclo in cui le immagini sono poste al servizio della Parola e in varie forme l’arte è espressione silenziosa e al tempo stesso eloquente per rendere visibile l’invisibile. Dopo il successo registrato lo scorso anno, monsignor Viganò riunisce arte e Vangelo in un itinerario alla scoperta di borghi, chiese, musei e territori. Lungo un inedito percorso racconterà il modo con cui gli artisti hanno rappresentato e rappresentano la fede, avendo come riferimento alcune delle città d’arte italiane custodi di inestimabili tesori.