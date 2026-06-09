Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC STORYLAB VOLONTARIATO

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A CLASSIFICHE

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA NEWS IN TEMPO REALE

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca Martedì 09 Giugno 2026

Vietato lavorare al sole nelle ore più calde: l’ordinanza in Lombardia e come funziona

LA NOVITÀ. Dal 10 giugno al 23 settembre, dalle 12.30 alle 16 dei giorni in cui il sistema «Worklimate» segnala un rischio «alto».

Lettura 1 min.
Redazione Web
Redazione Web

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Vietato lavorare al sole nelle ore più calde: l’ordinanza in Lombardia e come funziona
Coinvolti i settori agricolo e florovivaistico, i cantieri all’aperto e le cave

Regione Lombardia

Attilio Fontana, presidente di Regione Lombardia, ha firmato un’ordinanza che dispone il divieto di svolgere attività lavorative in condizioni di esposizione prolungata al sole, tra le ore 12.30 e le 16, da domani (10 giugno) fino al 23 settembre. Coinvolti i settori agricolo e florovivaistico, i cantieri all’aperto e nelle cave, nei giorni in cui il sistema «Worklimate» segnala un rischio «alto» per i lavoratori esposti al sole impegnati in attività fisica intensa.

L’ordinanza raccomanda poi l’applicazione delle misure di prevenzione previste dalle linee guida in tutte le attività svolte all’aperto e in ambienti chiusi non climatizzati, promuovendo l’utilizzo di strumenti tecnologici innovativi per la verifica del rischio. Tra le novità anche la raccomandazione ai Comuni perché valutino, in particolari condizioni, deroghe ai regolamenti di contenimento delle emissioni acustiche, per consentire lo svolgimento delle attività nelle ore più fresche della giornata.

Il provvedimento nei dettagli

Periodo di validità: dal 10 giugno al 23 settembre 2026
Settori interessati: agricoltura, florovivaismo, cantieri edili all’aperto, cave.
Quando scatta il divieto: tra le 12.30 e le 16, nei giorni in cui in cui la piattaforma Worklimate segnala un livello di rischio «alto» per la categoria «lavoratori esposti al sole» con «attività fisica intensa» (rilevazione delle ore 12.00).
Ambito territoriale: tutto il territorio della Lombardia

Le eccezioni

Il divieto non si applica alle Pubbliche amministrazioni, ai concessionari di pubblico servizio e ai relativi appaltatori, quando si tratta di:
- Interventi di pubblica utilità.
- Attività di protezione civile.
- Interventi necessari alla salvaguardia della pubblica incolumità.

«In questi casi il datore di lavoro deve comunque adottare misure organizzative e operative adeguate per ridurre il rischio da calore, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e dalle Linee di indirizzo nazionali».

In ogni caso, per tutti i settori, Regione Lombardia raccomanda il rispetto delle «Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare» e l’utilizzo di strumenti tecnologici per monitorare il rischio microclimatico. Restano validi eventuali provvedimenti sindacali comunali o territoriali più restrittivi rispetto all’ordinanza regionale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lavoratore
Enti locali
Politica
Lavoro
Attilio Fontana