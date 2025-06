Voce, ritmo, ironia: il mondo dello spettacolo piange Pietro Ghislandi

Il debutto con Pippo Baudo

Nato e cresciuto a Bergamo, allievo del Conservatorio «Gaetano Donizetti», Ghislandi ha iniziato la sua carriera artistica nella musica , suonando il pianoforte e insegnando, prima di scoprire la vocazione per il teatro e il mondo dello spettacolo. A dargli la popolarità nazionale fu «Fantastico 7», varietà di Rai Uno condotto da Pippo Baudo, dove il pubblico imparò a conoscere e amare il suo inseparabile pupazzo Sergio , vero e proprio alter ego dell’artista: Pierino impertinente , voce irriverente e coscienza parlante di un comico che usava la ventriloquia come strumento di satira e riflessione.

La voce, appunto, era il suo tratto distintivo. Ghislandi aveva fatto dell’ uso camaleontico delle corde vocali un’arte , spaziando dal doppiaggio all’animazione - con collaborazioni, già negli anni ’80, con il cartoonist Bruno Bozzetto e il «Walt Disney italiano» - fino alle canzoni comiche e parodistiche come «Pòta Dance» o la vincitrice del Festival della Canzone Satirica «TangentDance».

Sul grande schermo tanti ruoli

La sua verve surreale, che ricordava a tratti quella di Renato Pozzetto, lo aveva reso un caratterista apprezzato nel cinema: da «Il muro di gomma» di Marco Risi a «I mitici» di Vanzina, da «Porzûs» a «Vajont» di Renzo Martinelli, fino ai film di Leonardo Pieraccioni, in cui Ghislandi compariva come presenza fissa, da «Il principe e il pirata» al galeotto Pangrattato in «Professor Cenerentolo».