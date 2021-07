Wu Ming 2, Zanotti e Telmo Pievani: Fiera dei Librai «estate» a Daste dal 15 al 18 luglio

Dal 15 al 18 luglio 2021 si svolge la 62° edizione della Fiera dei Librai Bergamo Summer Edition che, seppur in forma ridotta a causa dell’emergenza sanitaria Covid-19 , propone al pubblico appassionato di libri il tradizionale appuntamento con la Fiera dei Librai più antica d’Italia, organizzata da Promozioni Confesercenti, Sindacato Italiano Librai (SIL) e dalle librerie indipendenti aderenti a Li.Ber - Associazione Librai Bergamaschi, oggi rappresentate da Libreria Arnoldi, Cartolibreria Nani, Libreria Palomar, Il Parnaso libri&natura, Punto a capo libri.

In attesa di poter tornare a vivere la tradizionale fiera dei librai indipendenti bergamaschi nello storico Centro Piacentiniano di Bergamo, il Sentierone, la manifestazione si sposta temporaneamente negli spazi dell’ ex Centrale elettrica di via Daste e Spalenga , recentemente inaugurata e oggi vivace luogo di socialità, aggregazione e cultura della città.



Per quattro giorni il Carroponte, spazio eventi e cuore dell’edificio, si trasformerà in una grande libreria dove sarà possibile trovare un’ampia offerta di titoli tra romanzi, saggi e volumi per ragazzi; nella piazza Fabrizio De André, antistante Daste, si svolgeranno tutti gli incontri con gli autori.