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Economia / Bergamo Città Domenica 01 Novembre 2026

Alla Campionaria 65mila visitatori in quattro giorni

LA MANIFESTAZIONE. Si chiude con 65mila visitatori la 47ª Fiera Campionaria di Bergamo, che dal 29 ottobre al 1° novembre ha animato il polo di via Lunga. Un risultato ottenuto in quattro giornate, una in meno rispetto al 2025, e con un solo giorno festivo.

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Redazione Web
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Alla Campionaria 65mila visitatori in quattro giorni
Sempre amatissima la fiera Campionaria d Bergamo

Bergamo

Quattro giorni di incontri, proposte commerciali, intrattenimento e iniziative per la prevenzione: la 47ª Fiera Campionaria di Bergamo chiude i battenti con 65.000 visitatori, confermandosi uno degli appuntamenti più attesi del calendario di Promoberg. La manifestazione ha riunito 179 espositori: 174 italiani e cinque esteri, provenienti da Austria, Croazia, Ecuador, Turchia e Vietnam. Tra gli italiani, circa il 45% era bergamasco. Quaranta i settori merceologici rappresentati su 16mila metri quadrati, tra padiglioni, galleria e area esterna.

Alla Campionaria 65mila visitatori in quattro giorni
Fiera Campionaria: in tantissimi agli stand

Anche quest’anno la Fiera Campionaria ha affiancato alla proposta commerciale un calendario di appuntamenti pensati per coinvolgere visitatori di tutte le età. Nell’area Sport & Fun, realizzata con Top Tribe, il pubblico si è cimentato con boulder, arrampicata sportiva e curling; spazio anche al gioco e alla sfida con il quiz Il Cervellone, mentre gli appassionati di motori hanno trovato nell’Automoto Show – The Prologue un’occasione dedicata al mondo automotive. Tra gli appuntamenti più particolari, il Soap Box Rally, insieme alle attività di Dog Camp dedicate al mondo degli animali e agli incontri con la cultura pop proposti da Bergomix. Non sono mancati gli appuntamenti dedicati al gusto, tra la proposta della Food Court, con cucina bergamasca, street food e barbecue americano, e le degustazioni guidate di birre e prodotti del territorio. Il programma ha incluso anche momenti di musica e spettacolo e iniziative a tema autunnale e Halloween, tra laboratori di decorazione delle zucche e attività per le famiglie.

Alla Campionaria 65mila visitatori in quattro giorni
Alla Fiera Campionaria 1.234 vaccinazioni in due giorni
(Foto di Fabiana Tinaglia)

PreVieni in Fiera, 1.234 vaccinazioni

Venerdì 30 e sabato 31 ottobre, PreVieni in Fiera ha registrato 1.234 vaccinazioni contro influenza e Covid-19, oltre ai recuperi di quelle mancanti o scadute. Il progetto, promosso con Asst Papa Giovanni XXIII, Ats Bergamo, Istituto Mario Negri e Comune, ha proposto anche informazioni su dipendenze, stili di vita e prevenzione nei primi mille giorni di vita.

Il treno di cioccolato verso Torino

Esposta anche una porzione del Winter Games Express, il treno di cioccolato realizzato dai pasticceri artigiani bergamaschi e bresciani. La locomotiva raggiungerà il museo Choco-Story Torino. Il ricavato delle tavolette vendute è destinato all’Associazione Cure Palliative di Bergamo. La 48ª Campionaria si terrà dal 28 ottobre al 1° novembre 2027.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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