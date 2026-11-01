Alla Campionaria 65mila visitatori in quattro giorni
LA MANIFESTAZIONE. Si chiude con 65mila visitatori la 47ª Fiera Campionaria di Bergamo, che dal 29 ottobre al 1° novembre ha animato il polo di via Lunga. Un risultato ottenuto in quattro giornate, una in meno rispetto al 2025, e con un solo giorno festivo.Lettura 1 min.
Bergamo
Quattro giorni di incontri, proposte commerciali, intrattenimento e iniziative per la prevenzione: la 47ª Fiera Campionaria di Bergamo chiude i battenti con 65.000 visitatori, confermandosi uno degli appuntamenti più attesi del calendario di Promoberg. La manifestazione ha riunito 179 espositori: 174 italiani e cinque esteri, provenienti da Austria, Croazia, Ecuador, Turchia e Vietnam. Tra gli italiani, circa il 45% era bergamasco. Quaranta i settori merceologici rappresentati su 16mila metri quadrati, tra padiglioni, galleria e area esterna.
Anche quest’anno la Fiera Campionaria ha affiancato alla proposta commerciale un calendario di appuntamenti pensati per coinvolgere visitatori di tutte le età. Nell’area Sport & Fun, realizzata con Top Tribe, il pubblico si è cimentato con boulder, arrampicata sportiva e curling; spazio anche al gioco e alla sfida con il quiz Il Cervellone, mentre gli appassionati di motori hanno trovato nell’Automoto Show – The Prologue un’occasione dedicata al mondo automotive. Tra gli appuntamenti più particolari, il Soap Box Rally, insieme alle attività di Dog Camp dedicate al mondo degli animali e agli incontri con la cultura pop proposti da Bergomix. Non sono mancati gli appuntamenti dedicati al gusto, tra la proposta della Food Court, con cucina bergamasca, street food e barbecue americano, e le degustazioni guidate di birre e prodotti del territorio. Il programma ha incluso anche momenti di musica e spettacolo e iniziative a tema autunnale e Halloween, tra laboratori di decorazione delle zucche e attività per le famiglie.
PreVieni in Fiera, 1.234 vaccinazioni
Venerdì 30 e sabato 31 ottobre, PreVieni in Fiera ha registrato 1.234 vaccinazioni contro influenza e Covid-19, oltre ai recuperi di quelle mancanti o scadute. Il progetto, promosso con Asst Papa Giovanni XXIII, Ats Bergamo, Istituto Mario Negri e Comune, ha proposto anche informazioni su dipendenze, stili di vita e prevenzione nei primi mille giorni di vita.
Il treno di cioccolato verso Torino
Esposta anche una porzione del Winter Games Express, il treno di cioccolato realizzato dai pasticceri artigiani bergamaschi e bresciani. La locomotiva raggiungerà il museo Choco-Story Torino. Il ricavato delle tavolette vendute è destinato all’Associazione Cure Palliative di Bergamo. La 48ª Campionaria si terrà dal 28 ottobre al 1° novembre 2027.
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