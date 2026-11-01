Alla Campionaria 65mila visitatori in quattro giorni

Quattro giorni di incontri, proposte commerciali, intrattenimento e iniziative per la prevenzione: la 47ª Fiera Campionaria di Bergamo chiude i battenti con 65.000 visitatori , confermandosi uno degli appuntamenti più attesi del calendario di Promoberg. La manifestazione ha riunito 179 espositori: 174 italiani e cinque esteri, provenienti da Austria, Croazia, Ecuador, Turchia e Vietnam. Tra gli italiani, circa il 45% era bergamasco . Quaranta i settori merceologici rappresentati su 16mila metri quadrati, tra padiglioni, galleria e area esterna.

Fiera Campionaria: in tantissimi agli stand

Anche quest’anno la Fiera Campionaria ha affiancato alla proposta commerciale un calendario di appuntamenti pensati per coinvolgere visitatori di tutte le età. Nell’area Sport & Fun, realizzata con Top Tribe, il pubblico si è cimentato con boulder, arrampicata sportiva e curling; spazio anche al gioco e alla sfida con il quiz Il Cervellone, mentre gli appassionati di motori hanno trovato nell’Automoto Show – The Prologue un’occasione dedicata al mondo automotive. Tra gli appuntamenti più particolari, il Soap Box Rally, insieme alle attività di Dog Camp dedicate al mondo degli animali e agli incontri con la cultura pop proposti da Bergomix. Non sono mancati gli appuntamenti dedicati al gusto, tra la proposta della Food Court, con cucina bergamasca, street food e barbecue americano, e le degustazioni guidate di birre e prodotti del territorio. Il programma ha incluso anche momenti di musica e spettacolo e iniziative a tema autunnale e Halloween, tra laboratori di decorazione delle zucche e attività per le famiglie.