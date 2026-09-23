Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI EDITORIALI IL PUNTO L'ECOCAFÈ IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA IL PUNTO (CLONE) LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC STORYLAB VOLONTARIATO

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA UEFA CONFERENCE LEAGUE CLASSIFICA SERIE A CLASSIFICHE

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA NEWS IN TEMPO REALE

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Economia / Bergamo Città Mercoledì 23 Settembre 2026

Bergamo, a ChorusLife sbarca Flying tiger Copenhagen

LA NOVITÀ. Il brand danese di design accessibile apre così il terzo punto vendita nella nostra provincia.

Lettura meno di un minuto.
Redazione Web
Redazione Web

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Bergamo, a ChorusLife sbarca Flying tiger Copenhagen
Flying tiger Copenhagen sbarca a ChorusLife

Bergamo

Flying tiger Copenhagen, brand danese di design accessibile, sbarca a ChorusLife: l’apertura giovedì 24 settembre a partire dalle ore 17. È il terzo punto vendita nella provincia di Bergamo.

«Un passo nel percorso di sviluppo della nostre rete in Italia», ha dichiarato Stefano Scarpa, managing director Flying tiger Copenhagen Italia. «Con questo nuovo store - ha aggiunto - vogliamo rafforzare la nostra presenza sul territorio e offrire ai clienti un’esperienza sempre più coinvolgente, in un ambiente pensato per valorizzare i prodotti e invitare alla scoperta. La scelta di ChorusLife si inserisce perfettamente in questa evoluzione: un contesto dinamico, innovativo e in crescita, ideale per incontrare la nostra community e creare nuove occasioni di relazione con il brand».

Festa per l’inaugurazione

Per l’inaugurazione, dalle 17 di giovedì 24 settembre, i primi cento clienti riceveranno una shopper esclusiva con gadget dedicati, mentre tutti coloro che effettueranno un acquisto potranno partecipare alla «Ruota della fortuna» e vincere subito un omaggio. Per le famiglie prevista anche un’attività di truccabimbi.

«L’apertura - spiega Francesco Percassi, ad di ChorusLife - di Flying tiger Copenhagen si inserisce nella crescita di ChorusLife e nell’ampliamento di un’offerta commerciale pensata per pubblici diversi. L’ingresso di un brand internazionale così riconoscibile conferma l’attrattività del nostro distretto e arricchisce ulteriormente il mix di insegne presenti. Il nostro obiettivo è continuare a costruire un luogo vivo, capace di offrire esperienze, servizi e occasioni di incontro lungo tutto l’arco della giornata, integrando shopping, ristorazione, benessere e intrattenimento»..

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
commercio
economia
Hobby
Tempo libero
Francesco Percassi
ChorusLife