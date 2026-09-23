Bergamo, a ChorusLife sbarca Flying tiger Copenhagen
LA NOVITÀ. Il brand danese di design accessibile apre così il terzo punto vendita nella nostra provincia.Lettura meno di un minuto.
Bergamo
Flying tiger Copenhagen, brand danese di design accessibile, sbarca a ChorusLife: l’apertura giovedì 24 settembre a partire dalle ore 17. È il terzo punto vendita nella provincia di Bergamo.
«Un passo nel percorso di sviluppo della nostre rete in Italia», ha dichiarato Stefano Scarpa, managing director Flying tiger Copenhagen Italia. «Con questo nuovo store - ha aggiunto - vogliamo rafforzare la nostra presenza sul territorio e offrire ai clienti un’esperienza sempre più coinvolgente, in un ambiente pensato per valorizzare i prodotti e invitare alla scoperta. La scelta di ChorusLife si inserisce perfettamente in questa evoluzione: un contesto dinamico, innovativo e in crescita, ideale per incontrare la nostra community e creare nuove occasioni di relazione con il brand».
Festa per l’inaugurazione
Per l’inaugurazione, dalle 17 di giovedì 24 settembre, i primi cento clienti riceveranno una shopper esclusiva con gadget dedicati, mentre tutti coloro che effettueranno un acquisto potranno partecipare alla «Ruota della fortuna» e vincere subito un omaggio. Per le famiglie prevista anche un’attività di truccabimbi.
«L’apertura - spiega Francesco Percassi, ad di ChorusLife - di Flying tiger Copenhagen si inserisce nella crescita di ChorusLife e nell’ampliamento di un’offerta commerciale pensata per pubblici diversi. L’ingresso di un brand internazionale così riconoscibile conferma l’attrattività del nostro distretto e arricchisce ulteriormente il mix di insegne presenti. Il nostro obiettivo è continuare a costruire un luogo vivo, capace di offrire esperienze, servizi e occasioni di incontro lungo tutto l’arco della giornata, integrando shopping, ristorazione, benessere e intrattenimento»..
© RIPRODUZIONE RISERVATA