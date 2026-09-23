Bergamo, a ChorusLife sbarca Flying tiger Copenhagen

«Un passo nel percorso di sviluppo della nostre rete in Italia», ha dichiarato Stefano Scarpa, managing director Flying tiger Copenhagen Italia. «Con questo nuovo store - ha aggiunto - vogliamo rafforzare la nostra presenza sul territorio e offrire ai clienti un’esperienza sempre più coinvolgente, in un ambiente pensato per valorizzare i prodotti e invitare alla scoperta. La scelta di ChorusLife si inserisce perfettamente in questa evoluzione: un contesto dinamico, innovativo e in crescita, ideale per incontrare la nostra community e creare nuove occasioni di relazione con il brand».