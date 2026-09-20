«Bollette a Bergamo, col riscaldamento rincari fino al 38,3%»

È la calma apparente prima della tempesta. L’afa è alle spalle, non è più tempo di condizionatore perennemente acceso; il freddo è di là da venire, e i caloriferi sono ancora spenti. Poi arriverà la stangata: Facile.it, noto portale che compara anche le offerte per l’energia, ha stimato che per il periodo settembre-dicembre 2026 le bollette in Bergamasca potrebbero aumentare del 38,3% rispetto agli stessi mesi del 2025. Così, tra gas e luce, una famiglia media andrà a spendere complessivamente 1.079 euro per affrontare l’ultima parte dell’anno, circa 300 in più del previsto. Accanto alle previsioni, ci sono le certezze: a inizio mese l’Arera – l’autorità di regolazione dell’energia – ha comunicato che la spesa dell’utente-tipo del «servizio di tutela della vulnerabilità» (l’ex mercato tutelato) è salita del 6,9%.

«La preoccupazione per i rincari energetici la tocchiamo con mano quotidianamente – sottolinea Christian Perria, presidente di Federconsumatori Bergamo –: ce la raccontano gli utenti ai nostri sportelli. I prezzi stanno già salendo, l’autunno e l’inverno saranno stagioni calde: rischia di essere un bagno di sangue». Di «famiglie sempre più in difficoltà, in primis per le bollette», parla anche Mina Busi, presidente di Adiconsum Bergamo.