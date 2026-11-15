Bollette luce e gas, 11 consigli per risparmiare in inverno

Le bollette tornano a preoccupare le famiglie italiane. Secondo le stime diffuse da Facile.it, tra novembre e dicembre 2026 la spesa per l’elettricità di una famiglia tipo con contratto a prezzo indicizzato potrebbe aumentare di quasi il 51% rispetto allo stesso periodo del 2025. Nell’intero quadrimestre settembre-dicembre, la maggiore spesa potrebbe raggiungere i 99 euro.

Proprio per arginare i rincari, il provvedimento approvato dal Consiglio dei ministri il 9 novembre punta a contenere il prezzo dell’elettricità intervenendo sul costo del gas utilizzato per produrla. I benefici per le famiglie rischiano però di essere modesti: secondo le stime delle associazioni dei consumatori, il risparmio oscillerebbe tra 15 e 50 euro all’anno, soprattutto per chi ha contratti a prezzo variabile.

All’orizzonte c’è poi un’altra novità: il 31 marzo 2027 terminerà l’attuale Servizio a Tutele Graduali. Dal 1° aprile, i clienti non vulnerabili ancora nel servizio che non avranno scelto un’altra offerta del mercato libero passeranno automaticamente a una proposta del proprio fornitore, senza interruzioni della corrente. Per i clienti vulnerabili è invece previsto il passaggio al Servizio di Maggior Tutela, qualora non scelgano un contratto nel mercato libero.

In questo scenario, oltre a verificare le condizioni del proprio contratto, diventa importante ridurre gli sprechi quotidiani. Dal riscaldamento agli elettrodomestici, ecco 11 consigli pratici per contenere i consumi di gas ed elettricità durante l’inverno, sulla base delle indicazioni di Enea e Arera.

Riscaldamento

1. Abbassare il riscaldamento di un grado

È uno degli interventi più efficaci e immediati. Secondo Enea, 19 gradi sono generalmente sufficienti per garantire il comfort domestico. Ridurre la temperatura anche di un solo grado permette di risparmiare fino al 10% sui consumi di combustibile per il riscaldamento.

2. Programmare gli orari di accensione

Non serve riscaldare tutte le stanze alla stessa temperatura per l’intera giornata. Un cronotermostato permette di regolare l’accensione in base agli orari in cui si è in casa. Ridurre le ore di funzionamento, quando possibile, aiuta a limitare gli sprechi, tenendo conto delle caratteristiche dell’impianto e dell’abitazione.

3. Non coprire i termosifoni

Tende pesanti, mobili e panni stesi direttamente sui radiatori ostacolano la diffusione del calore. Meglio lasciare i termosifoni liberi e utilizzare, dove presenti, le valvole termostatiche per regolare la temperatura delle singole stanze.

4. Ridurre le dispersioni di calore

Di sera e durante la notte, abbassare tapparelle e persiane aiuta a limitare le dispersioni attraverso le finestre. È utile anche controllare la presenza di spifferi da porte e serramenti. Per arieggiare le stanze bastano generalmente pochi minuti, evitando di lasciare le finestre aperte troppo a lungo quando il riscaldamento è acceso.

5. Controllare la caldaia

Un impianto sottoposto ai controlli e alla manutenzione previsti funziona in modo più efficiente e sicuro. È importante rispettare le scadenze e rivolgersi a tecnici qualificati. Una caldaia poco efficiente o regolata male può comportare consumi maggiori del necessario.

Elettricità

6. Attenzione alle stufette elettriche

Le stufette portatili possono essere utili per riscaldare temporaneamente piccoli ambienti, ma un utilizzo prolungato può pesare sensibilmente sulla bolletta. Una stufetta da 2.000 watt, per esempio, consuma 2 kWh per ogni ora di funzionamento alla massima potenza. Meglio quindi limitarne l’uso alle situazioni in cui è realmente necessario.

7. Lavatrice e lavastoviglie: scegliere i programmi eco

Utilizzare lavatrice e lavastoviglie a pieno carico, senza sovraccaricarle, permette di ridurre il numero dei lavaggi. Quando possibile, meglio scegliere programmi eco e basse temperature: consumano meno energia, anche se spesso durano più a lungo. Per la lavatrice è utile evitare il prelavaggio quando non necessario.

8. Eliminare i consumi nascosti dello standby

Televisori, computer, console e altri dispositivi possono continuare a consumare elettricità anche quando non vengono utilizzati. Spegnere completamente gli apparecchi, anziché lasciarli in standby, aiuta a ridurre gli sprechi. Una multipresa con interruttore permette di disattivare facilmente più dispositivi contemporaneamente, purché non debbano restare alimentati.

9. Sostituire le vecchie lampadine con quelle a Led

Le lampadine Led consumano fino all’85% di energia in meno rispetto alle tradizionali lampadine a incandescenza e durano più a lungo. In inverno, quando le ore di luce naturale diminuiscono, possono contribuire al risparmio. Importante anche spegnere le luci nelle stanze non utilizzate.

10. Frigorifero e forno: attenzione alle abitudini quotidiane

Il frigorifero funziona 24 ore su 24: è importante evitare di aprirlo inutilmente, non introdurre cibi ancora caldi e controllare che le guarnizioni siano integre. Anche in cucina si può risparmiare: limitare il preriscaldamento del forno quando non serve, evitare di aprire continuamente lo sportello e sfruttare il calore residuo quando possibile.

Bollette

11. Confrontare le offerte di luce e gas

Risparmiare non significa soltanto consumare meno, ma anche scegliere una tariffa adatta alle proprie esigenze. È utile controllare periodicamente le condizioni contrattuali, distinguendo tra offerte a prezzo fisso e indicizzato e considerando anche le quote fisse. Per confrontare le tariffe si può utilizzare il Portale Offerte di Arera, gratuito e indipendente, inserendo i propri dati di consumo. Attenzione anche alle fasce orarie: utilizzare gli elettrodomestici di sera o di notte può convenire soltanto se il proprio contratto prevede prezzi differenti in base all’orario.