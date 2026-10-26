Bonus mamme per 20mila, domande entro dicembre

La misura, prevista dall’ultima Legge di bilancio, è rivolta alle lavoratrici dipendenti del settore pubblico e privato e a quelle autonome iscritte alle gestioni previdenziali obbligatorie (sono escluse solo le lavoratrici domestiche) con almeno due figli e con un reddito annuo da lavoro fino a 40mila euro lordi: per le lavoratrici con due figli, è necessario che il più piccolo non abbia ancora compiuto dieci anni; per quelle con almeno tre figli, invece, il limite di età del figlio più piccolo è fissato a 18 anni. Si stima che possano essere circa 20mila in Bergamasca le donne interessate da questo contributo.