Caro energia, aiuti a 80 famiglie in difficoltà

La povertà energetica non conosce stagioni. Si scorge nel pieno dell’estate, attanagliando chi non può permettersi il climatizzatore per trovare un respiro nell’afa soffocante, e giunge al culmine nei mesi freddi, quando l’uso dei caloriferi rende insostenibili le bollette.

Un aiuto ai più vulnerabili è arrivato da «Riscaldiamo l’inverno 3.0», la terza edizione del progetto promosso dalle Acli di Bergamo, insieme alla Caritas bergamasca-Fondazione Diakonia e alla Società San Vincenzo de Paoli: a metà del percorso, sono già oltre 80 le famiglie prese in carico. Il risultato va oltre il target iniziale (si pensava di partire con 75 nuclei): è il segno di quanto la criticità sia radicata, ma anche di come questa rete sia in grado di intercettare efficacemente i bisogni.

«Il pagamento delle bollette è una preoccupazione forte per molte famiglie: è uno dei bisogni che incidono maggiormente sulla vita quotidiana» «Il responso è stato molto buono – commenta don Roberto Trussardi, direttore della Caritas diocesana –, anche grazie alle realtà locali che hanno sostenuto l’idea ampliando le risorse e permettendo così di dare più risposte. La capacità di lavorare insieme è un altro segno concreto di carità. Il pagamento delle bollette è una preoccupazione forte per molte famiglie: è uno dei bisogni che incidono maggiormente sulla vita quotidiana».

Per Noemi Cucinotta, responsabile del progetto, «la comunità si è attivata in modo splendido. Abbiamo riscontrato un coinvolgimento al di sopra delle aspettative da parte delle organizzazioni partner, dei volontari e delle reti locali. C’è stato un grande lavoro territoriale». Dietro i numeri ci sono situazioni che appaiono agli antipodi e che in realtà riflettono le tante sfaccettature del rischio-povertà, a partire dalle zone grigie del lavoro (25 famiglie affrontano una condizione di precarietà lavorativa o disoccupazione). Avere molti figli (17 le famiglie numerose aiutate) o essere un genitore solo (13 i nuclei monoparentali) sono altri fattori che portano a chiedere aiuto. Il programma ha raggiunto in maniera capillare il territorio, con segnalazioni da Bergamo, Sarnico, Treviglio, Pedrengo, Curno, Bonate Sopra, Verdellino, Seriate, Mapello e altri comuni ancora, «confermando la diffusione della povertà energetica in contesti urbani, periurbani e territoriali differenti». Anche le nazionalità delle persone incontrate, spiegano dalle Acli, «restituiscono una platea composita e multiculturale».

Le fasi

«Riscaldiamo l’inverno» si articola in tre fasi. La prima, grazie a una serie di sportelli sul territorio, ha stimolato l’incontro tra i volontari e le persone interessate, con momenti di ascolto e accompagnamento nell’iter burocratico.

Dopodiché, come secondo step, è stato sottoscritto un «patto di responsabilità energetica»: i beneficiari, affiancati da un «tutor per l’energia domestica», sono stati aiutati economicamente attraverso il pagamento diretto delle bollette ai fornitori di luce e gas (si tratta di fatture riferite alla stagione invernale 2025-26) secondo una logica di «corresponsabilità». L’iniziativa ha infatti coperto il 60% delle utenze: l’altro 20% è rimasto in carico alla famiglia, l’ultimo 20% è stato reperito mobilitando una rete locale composta da associazioni e istituzioni prossime alla residenza dei soggetti coinvolti. «L’accompagnamento è una componente fondamentale – rimarca Cucinotta –. È anche un elemento di prospettiva per il futuro, perché consente di maturare consapevolezza tra le persone destinatarie degli interventi. La povertà energetica è un tema quotidiano, da affrontare con cognizione di causa: sono argomenti tecnici, è vero, ma toccano la vita concreta. Spesso, l’importo elevato di una bolletta è determinato dalle scelte che si fanno al momento della stipula dei contratti: saperli analizzare è un primo passo per rendere sostenibili queste spese».

Sensibilizzazione energetica