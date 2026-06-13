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Economia / Bergamo Città Sabato 13 Giugno 2026

Carrozzeria Orfeo, Atir, Questa, Peluso: torna il teatro di Terre del Vescovado Festival

IL CARTELLONE. Dodici spettacoli in dodici comuni diversi dal 19 giugno al 19 settembre. Tre mesi itineranti con le migliori compagnie e interpreti teatrali nazionali.

Lettura 1 min.
Carrozzeria Orfeo, Atir, Questa, Peluso: torna il teatro di Terre del Vescovado Festival

Albano Sant’Alessandro

Dal 19 giugno al 19 settembre torna «Terre del Vescovado – Teatro Festival», giunto alla settima edizione, con la direzione artistica di Albanoarte Teatro e il supporto organizzativo dell’Ente turistico Terre del Vescovado. Il programma attraversa Bergamo e diversi Comuni del territorio con spettacoli serali, incontri tra teatro, musica, memoria e comunità, spesso accompagnati da degustazioni.

Il programma degli spettacoli

Si parte venerdì 19 giugno al Cineteatro Sorriso di Gorle con Lorenzo Maragoni e «Tipico maschio italiano», spettacolo nato dopo il femminicidio di Giulia Cecchettin, che affronta con ironia e poesia i temi di amore, consenso, gelosia e maschilità.

Carrozzeria Orfeo, Atir, Questa, Peluso: torna il teatro di Terre del Vescovado Festival
La locandina del Terre del Vescovado Festival

Sabato 27 giugno a Daste, Bergamo, tre festival si incontrano per «Connessioni»: prima una festa, poi Oscar De Summa con «Rette parallele sono l’amore e la morte», racconto tra memoria personale, legami invisibili e fisica quantistica.

Sabato 4 luglio a Bagnatica, nel cortile del Palazzo parrocchiale, delleAli Teatro propone «Pinocchio ReadyMADE», reading sonoro e concerto in cui voce, musica e scelta del pubblico ricostruiscono il testo di Collodi.

Giovedì 9 luglio all’Agriristorante Sant’Alessandro di Albano Sant’Alessandro arriva Carrozzeria Orfeo con «Cuore di Porco», live set multimediale tra teatro, poesia performativa, musica elettronica e trasformazioni del corpo.

Sabato 11 luglio a Bolgare, nel cortile del Palazzo comunale, ATIR Teatro Ringhiera presenta «Aldilà di tutto», viaggio teatrale tra malattia, amicizia, morte e possibilità di rinascita.

Domenica 26 luglio a Scanzorosciate, all’Azienda agricola Martinì, PEM Habitat Teatrali porta in scena «Lo sciopero delle bambine», storia civile e ironica delle apprendiste-sarte milanesi in sciopero nel 1902.

Mercoledì 29 luglio al Cinema Teatro Carisma di Gorlago, Antonella Questa propone «Offro io!», riflessione feroce e ironica sul denaro, il riconoscimento e il valore delle relazioni.

Sabato 1 agosto a Villa Conti Sottocasa di Pedrengo, la compagnia PerMar/Mario Perrotta presenta «Qualcuno, nessuno, centomila», rilettura pirandelliana in dialogo con identità digitali e social media.

Venerdì 28 agosto a Costa di Mezzate, Luna & Gnac Teatro racconta con «Ostinata, con brio» la storia di Antonia Louisa Brico, direttrice d’orchestra pioniera in un mondo dominato dagli uomini.

Giovedì 3 settembre a Orio al Serio, Flavia Ripa porta «Attilio», tragicommedia familiare ambientata nel Sud Italia del 1991, tra ruoli patriarcali, silenzi domestici e desiderio di libertà.

Sabato 12 settembre a Chiuduno, Les Moustaches presenta «I cuori battono nelle uova», spettacolo visionario su maternità, paura, desiderio e attesa.

Chiusura sabato 19 settembre al Cineteatro Gavazzeni di Seriate con Davide Iodice e «Pinocchio | che cos’è una persona?», lavoro politico e poetico con ragazze e ragazzi con disabilità, dedicato al diritto alla felicità e al riconoscimento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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