Chicco Cerea premiato a Palazzo Chigi: è Maestro dell’Arte della Cucina Italiana

«Dedico questo premio ai miei genitori, Vittorio e Bruna, che ringrazio perché sin da piccoli ci hanno insegnato i valori e i principi della vita, ma soprattutto la dedizione al lavoro nel modo migliore, con l’esempio e la loro vita» ha dichiarato Cerea

L’imprenditore bergamasco non ha nascosto l’emozione per un riconoscimento che «mi onora dal profondo del mio cuore. Ringrazio mia moglie, i miei figli e i miei fratelli, insieme a tutti i collaboratori che quotidianamente lavorano perché il gruppo Da Vittorio (che quest’anno celebra i 60 anni di storia, ndr) sia un’eccellenza del nostro settore: questo ambito riconoscimento è loro quanto mio. Dedico questo premio ai miei genitori, Vittorio e Bruna, che ringrazio perché sin da piccoli ci hanno insegnato i valori e i principi della vita, ma soprattutto la dedizione al lavoro nel modo migliore, con l’esempio e la loro vita. In 40 anni di attività sul campo abbiamo fatto tante belle cose e speriamo di farne tante altre: questo è solo un punto di partenza. Chi fa il mio mestiere in Italia è davvero fortunato, oserei dire quasi sfacciatamente fortunato, grazie all’enorme panorama agroittico alimentare che il nostro Paese ci regala. Nel mondo tutti amano bere e mangiare italiano, così come ovunque ci sono tentativi di copiare i nostri processi e i nostri prodotti. Ritengo quindi necessaria un’azione di tutela e valorizzazione del patrimonio italiano – ha concluso Chicco Cerea -. Termino con un importante desiderio: che questo riconoscimento sia una motivazione forte e uno stimolo per tutti i giovani che lavorano con me tutti i giorni. La narrativa che descrive i giovani di oggi come inebetiti e anestetizzati dai social network non mi appartiene: sanno svolgere compiti importanti e diamo loro più fiducia. Evviva la cucina italiana patrimonio immateriale Unesco».